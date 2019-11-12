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РИА Новости

Медведев поздравил новосибирский центр вирусологии с получением статуса ВОЗ

10:26 12.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" с присвоением ему статуса сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу.
Во время посещения центра его руководитель Ринат Максютов сообщил главе правительства о присвоении этого статуса. "Хотел бы поделиться с вами нашей радостью: на прошлой неделе от нас уехала экспертная комиссия ВОЗ с положительным заключением о присвоении этого самого высокого в мире статуса нашему центру. Мы шли к этому 10 лет", - рассказал гендиректор "Вектора".
"Поздравляю вас", - сказал Медведев.
Максютов рассказал главе правительства о том, что еще в 80-е годы "Вектор" разработал ключевые компоненты для генетической инженерии. Он добавил, что накопленный опыт был трансформирован в первый в России учебник по генной инженерии в 1993 году, на котором выросло не одно поколение молекулярных биологов.
"Вектор - это сегодня ведущий в России и один из ведущих в мире вирусологических центров, государственная коллекция вирусов состоит из самых опасных вирусов для человека, включая вирус натуральной оспы", - сообщил гендиректор центра, отметив, что эта коллекция уникальна.
Медведев поинтересовался, есть еще где-то в мире вирус оспы. Максютов сообщил, что подобная коллекция есть только в лаборатории Атланты в США.
Руководитель центра добавил, что сейчас лаборатории центра обладают максимальным уровнем биологической защиты и это позволяет проводить любые исследования вирусов с полной защитой персонала и окружающей среды. "В России осталось только два таких института, второй - военный", - уточнил Максютов.
Он доложил Медведеву о том, что центр осуществляет работу по изучению высокопатогенного гриппа на границе человек - животные. По его словам, в мире всего два таких центра, где проводятся аналогичные исследования.
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"В рамках центра геномных исследований мирового уровня мы будем разрабатывать и внедрять в медицинскую практику уникальные, высокоэффективные средства противодействия высокоопасным вирусам", - сообщил Максютов, уточнив, что речь идет как о диагностических, так и терапевтических и противовирусных препаратах.
Он коротко рассказал председательству правительства об опыте сотрудничества центра "Вектор" с республикой Гвинея. По его словам, работа осуществляется совместно с ведущими специалистами Роспотребнадзора в течение последних пяти лет. Среди других международных проектов - изучение вируса патогенного гриппа во Вьетнаме, мониторинг ВИЧ в странах Центральной Азии.
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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Дмитрий МедведевРоспотребнадзорВОЗОбщество
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