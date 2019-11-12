Рогозин заявил об отсутствии новых хищений на Восточном

НУР-СУЛТАН (Казахстан), 12 ноя — РИА Новости. Новых хищений на строительстве космодрома Восточный не зафиксировано, заявил журналистам во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Накануне Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, порядка там до сих пор нет. По словам президента, воруют "сотни миллионов".
"Вторая очередь космодрома Восточный строится совершенно на иных принципах. Там обеспечено и казначейские сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что средства расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет", — заверил Рогозин.
По его словам, хищениями на Восточном занимались подрядчики "Спецстроя". По итогам расследования ситуации сам "Спецстрой" расформировали, а "Роскосмосу" предъявили претензии как заказчику строительства.
"В этой связи новая администрация "Роскосмоса" пошла на полное расформирование блока капитального строительства "Роскосмоса", а также изменила состав генеральной дирекции (космодрома Восточный. — Прим. ред.)", — напомнил Рогозин.