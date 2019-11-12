Рогозин заявил об отсутствии новых хищений на Восточном

НУР-СУЛТАН (Казахстан), 12 ноя — РИА Новости. Новых хищений на строительстве Новых хищений на строительстве космодрома Восточный не зафиксировано, заявил журналистам во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

Накануне Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, порядка там до сих пор нет. По словам президента, воруют "сотни миллионов".

"Вторая очередь космодрома Восточный строится совершенно на иных принципах. Там обеспечено и казначейские сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что средства расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет", — заверил Рогозин.

По его словам, хищениями на Восточном занимались подрядчики "Спецстроя". По итогам расследования ситуации сам "Спецстрой" расформировали, а "Роскосмосу" предъявили претензии как заказчику строительства.