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РИА Новости

Постпред России при МАГАТЭ заявил о новых попытках подорвать СВПД

10:17 12.11.2019 (обновлено: 11:04 12.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Делаются все новые попытки подорвать СВПД, "слив" конфиденциального доклада МАГАТЭ по Ирану - очередной пример этого, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы наблюдаем все новые попытки подорвать совместный всеобъемлющий план действий всеми возможными способами. Последний пример: конфиденциальный доклад МАГАТЭ был слит информационным агентствам спустя минуты после представления совету управляющих (агентства) и тотчас стал предметом негативных интерпретаций",- написал Ульянов в Twitter.
Международное агентство по атомной энергии
Вчера, 19:38
Совет управляющих МАГАТЭ уведомили о возобновлении обогащения урана в Фордо
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщило, что представители организации обнаружили частицы урана на объекте в Иране, о котором ранее не сообщалось. Объект, на котором были обнаружены частицы, в докладе не называется. По данным источников Франс Пресс, весной инспекторы организации брали пробы в районе Туркузабад в Тегеране.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить СВПД.
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Михаил Ульянов (дипломат)Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭРоссияИранВ мире
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