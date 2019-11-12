Постпред России при МАГАТЭ заявил о новых попытках подорвать СВПД

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщило, что представители организации обнаружили частицы урана на объекте в Иране, о котором ранее не сообщалось. Объект, на котором были обнаружены частицы, в докладе не называется. По данным источников Франс Пресс, весной инспекторы организации брали пробы в районе Туркузабад в Тегеране.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить СВПД.