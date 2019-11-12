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РИА Новости

Число погибших при столкновении двух поездов в Бангладеш достигло 16

10:09 12.11.2019
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© Flickr / Marufish Скорая помощь в Бангладеш
Скорая помощь в Бангладеш
© Flickr / Marufish
Скорая помощь в Бангладеш. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате лобового столкновения двух пассажирских поездов на востоке Бангладеш возросло до 16, еще более 50 человек получили ранения, сообщает интернет-издание bdnews24 со ссылкой на местную полицию.
Ранее сообщалось о 12 погибших.
Авария произошла во вторник утром на железнодорожной станции в округе Брахманбария в области Читтагонг. Согласно предварительным данным, виновником трагедии стал машинист одного из двух поездов, который проигнорировал сигнал о приближении междугороднего экспресса. После жесткого столкновения поезд Udayan Express сошел с рельсов, несколько его вагонов оказались серьезно повреждены.
В скором времени после случившегося на место прибыли скорая помощь, полиция и министр железных дорог Бангладеш. Расследование аварии ведет специальная следственная группа, пишет издание.
Спасательные работы продолжаются вплоть до настоящего времени. Власти опасаются, что число погибших со временем может значительно возрасти.
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Нью-ДелиЧиттагонгБангладешВ мире
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