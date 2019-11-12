Число погибших при столкновении двух поездов в Бангладеш достигло 16

Ранее сообщалось о 12 погибших.
Авария произошла во вторник утром на железнодорожной станции в округе Брахманбария в области Читтагонг. Согласно предварительным данным, виновником трагедии стал машинист одного из двух поездов, который проигнорировал сигнал о приближении междугороднего экспресса. После жесткого столкновения поезд Udayan Express сошел с рельсов, несколько его вагонов оказались серьезно повреждены.
15 persons killed, many others injured in train accident in #Bangladesh. Accident occurred at Mondobhag Station in Kasba upazila of Brahmanbaria. pic.twitter.com/yCCOry9U34— Gaurav Singh (@GauravSingh1307) November 12, 2019
В скором времени после случившегося на место прибыли скорая помощь, полиция и министр железных дорог Бангладеш. Расследование аварии ведет специальная следственная группа, пишет издание.
Спасательные работы продолжаются вплоть до настоящего времени. Власти опасаются, что число погибших со временем может значительно возрасти.
At least 16 people were killed and over 50 injured when two intercity trains collided in #Brahmanbaria.— Sakibul Hoque 🇧🇩 (@SakibulHoque8) November 12, 2019
Death toll may increase!
May Allah protect all of us.
Pray for them.#Bangladesh#TrainAccident #BangladeshTrainAccident#Chittagong #Kasba pic.twitter.com/NV4q8L5jGX