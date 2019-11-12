Число погибших при столкновении двух поездов в Бангладеш достигло 16

Авария произошла во вторник утром на железнодорожной станции в округе Брахманбария в области Читтагонг. Согласно предварительным данным, виновником трагедии стал машинист одного из двух поездов, который проигнорировал сигнал о приближении междугороднего экспресса. После жесткого столкновения поезд Udayan Express сошел с рельсов, несколько его вагонов оказались серьезно повреждены.