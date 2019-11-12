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РИА Новости

Киргизия ратифицировала Парижское соглашение по климату

10:05 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 12 ноя - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации Парижского соглашения ООН об изменении климата, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал закон Кыргызской Республики "О ратификации Парижского соглашения по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, подписанного 12 декабря 2015 года в городе Париж", - заявили в пресс-службе.
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По данным пресс-службы, Жээнбеков, выступая на форуме, посвященном 75-летию МИД республики, отдельно остановился на проблемах изменения климата в мире. Глава государства отметил, что Киргизия активно принимает участие в деятельности мирового сообщества по предотвращению глобальных экологических угроз.
"Климатические изменения остро ощущаются в нашей горной стране. Изменение климата влияет на ледники, водные ресурсы, может привести к увеличению количества природных катаклизмов, стихийных бедствий. Киргизия воспринимает изменение климата как серьезную угрозу для экосистемы и людей", - цитирует президента его пресс-служба.
Также Жээнбеков рассказал, что у республики есть потенциал для перехода на экологически чистую электроэнергию и способность обеспечить потребности стран Центральной Азии, Афганистана и Пакистана в гидроэнергии. "Это внесет вклад в уменьшение глобального потепления климата. Особо подчеркну, что в глобальном масштабе это соглашение является весьма важным и необходимым", - заявил президент.
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Сооронбай ЖээнбековАфганистанПакистанООНКиргизияВ мире
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