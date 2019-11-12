Россия может отправить на орбиту первого космонавта из Египта

НУР-СУЛТАН, 12 ноя - РИА Новости. Россия может отправить в космос первого космонавта из Египта, соответствующие переговоры ведутся, заявил на конференции "Дни космоса в Казахстане" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"На сегодня момент мы ведём переговоры с другими потенциальными участниками этого проекта. Это и Турция, и Египет, и Саудовская Аравия", - сказал он.
Первоначально вопрос о полете первого космонавта Египта в космос на российском корабле "Союз" рассматривался в 2001 году.
Ранее Роскосмос и Космическое агентство Саудовской Аравии заключили соглашение, предусматривающее возможность запуска саудовского космонавта к МКС. Роскосмос ведет переговоры и с другими странами арабского мира. Недавно на МКС на "Союзе" отправился космонавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Переговоры о полете в космос также ведутся с Бахрейном и Турцией.