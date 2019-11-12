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РИА Новости

Россия может отправить на орбиту первого космонавта из Египта

09:59 12.11.2019 (обновлено: 10:00 12.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НУР-СУЛТАН, 12 ноя - РИА Новости. Россия может отправить в космос первого космонавта из Египта, соответствующие переговоры ведутся, заявил на конференции "Дни космоса в Казахстане" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"На сегодня момент мы ведём переговоры с другими потенциальными участниками этого проекта. Это и Турция, и Египет, и Саудовская Аравия", - сказал он.
Первоначально вопрос о полете первого космонавта Египта в космос на российском корабле "Союз" рассматривался в 2001 году.
Ранее Роскосмос и Космическое агентство Саудовской Аравии заключили соглашение, предусматривающее возможность запуска саудовского космонавта к МКС. Роскосмос ведет переговоры и с другими странами арабского мира. Недавно на МКС на "Союзе" отправился космонавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Переговоры о полете в космос также ведутся с Бахрейном и Турцией.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссияЕгипет
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