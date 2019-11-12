Силовики 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Во понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 11 нарушениях режима прекращения огня за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 20 раз", - сказал представитель ведомства.

По территории республики выпущено 12 мин различного калибра и два танковых снаряда. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы десяти населенных пунктов республики.