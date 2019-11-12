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РИА Новости

Силовики 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:57 12.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 11 нарушениях режима прекращения огня за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 20 раз", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено 12 мин различного калибра и два танковых снаряда. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы десяти населенных пунктов республики.
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
09:56
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККУкраинаВ мире
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