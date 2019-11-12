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РИА Новости

В ДНР готовы приступить к разминированию в районе Петровского 13 ноября

09:56 12.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРуководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова начать процесс очистки района разведения сил и средств у населенного пункта Петровское в Донбассе от взрывоопасных предметов 13 ноября, заявил журналистам руководитель Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В ДНР заявили в субботу, что уже завершили отвод своих сил на этом участке. В штабе операции Объединенных сил в понедельник также сообщили о завершении практической фазы разведения сил в районе Петровского и намерении начать во вторник процесс разминирования.
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"Согласно плану-графику, 12 ноября считается днем уведомления сторонами СММ ОБСЕ об окончании первого трехдневного цикла мероприятий по возобновлению обязательства по разведению. Также сегодня мы уведомим миссию о нашей готовности приступить к следующему циклу, а именно к противоминным мероприятиям и демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Непосредственно практическая часть этого цикла начнется 13 ноября, при условии подтверждения готовности обеими сторонами", - сказал Якубов.
Он добавил, что после того, как миссия ОБСЕ получит уведомление обеих сторон о завершении вывода личного состава и вооружения за пределы участка и готовности приступить к следующему этапу мероприятий, должен быть опубликован соответствующий отчет со стороны миссии ОБСЕ.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовДНРОБСЕДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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