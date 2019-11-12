В ДНР готовы приступить к разминированию в районе Петровского 13 ноября

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов

ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова начать процесс очистки района разведения сил и средств у населенного пункта Петровское в Донбассе от взрывоопасных предметов 13 ноября, заявил журналистам руководитель Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов

Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В ДНР заявили в субботу, что уже завершили отвод своих сил на этом участке. В штабе операции Объединенных сил в понедельник также сообщили о завершении практической фазы разведения сил в районе Петровского и намерении начать во вторник процесс разминирования.

"Согласно плану-графику, 12 ноября считается днем уведомления сторонами СММ ОБСЕ об окончании первого трехдневного цикла мероприятий по возобновлению обязательства по разведению. Также сегодня мы уведомим миссию о нашей готовности приступить к следующему циклу, а именно к противоминным мероприятиям и демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Непосредственно практическая часть этого цикла начнется 13 ноября, при условии подтверждения готовности обеими сторонами", - сказал Якубов.

Он добавил, что после того, как миссия ОБСЕ получит уведомление обеих сторон о завершении вывода личного состава и вооружения за пределы участка и готовности приступить к следующему этапу мероприятий, должен быть опубликован соответствующий отчет со стороны миссии ОБСЕ.