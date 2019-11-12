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Религия и мировоззрение
2019-11-12T13:06Z
https://ria.ru/20191112/1560833075.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_31235c03612d265f8f3f0dd7b70728fd.jpg
РИА Новости

СМИ узнали критерии, по которым США будут оказывать помощь другим странам

09:51 12.11.2019 (обновлено: 13:06 12.11.2019)
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© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Помощники президента США Дональда Трампа разрабатывают план, по которому помощь Вашингтона другим странам будет обусловлена их отношением к религиозным меньшинствам, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
В первую очередь речь идет о гуманитарной площади, но план может быть расширен, чтобы включить и военную. Если предложение будет реализовано, оно повлияет на помощь США ряду стран от Ирака до Вьетнама, пишет издание.
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Двое сотрудников Белого дома подтвердили, что в основе плана лежит принцип свободы вероисповедания. Они подчеркнули, что идея находится на ранней стадии разработки и соответствующий указ все еще составляется.
По словам одного из источников, еще одним методом "наказания" может быть введение санкций. Другой заявил, что идея частично скопирована с существующих юридических требований США, которые вводят ограничения на помощь странам с низкими показателями в ежегодном отчете США по итогам мониторинга данных о торговле людьми.
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Руководством для решения о том, какие страны должны получить помощь или санкции, могут послужить списки стран-нарушителей комиссии США по международной религиозной свободе. Указ также обсуждают представители Совета национальной безопасности, Совета внутренней политики, Госдепартамента и офиса вице-президента США Майка Пенса. Сам Трамп указ еще не видел, указывает издание.
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