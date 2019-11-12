В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги

Отдыхающие на пляже в Тель-Авиве. Архивное фото

Отдыхающие на пляже в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя - РИА Новости. Система оповещения о возможном ракетном обстреле сработала в Тель-Авиве, в школах города отменены занятия, сообщило радио Израиля.

Согласно распоряжению службы тыла, отменены занятия в школах в городах юга и центра Израиля от Тель-Авива до Сдерота, сообщило государственное радио Кан

Как сообщили РИА Новости в службе тыла, во вторник утром было приостановлено движение поездов по линии Ашкелон - Сдерот, Беэр-Шева - Сдерот.

תיעוד: נוסעים בתחנת רכבת מרכז מתפנים במהלך אזעקה בתל אביב@sharonidan pic.twitter.com/RCGljp5lmn — כאן חדשות (@kann_news) November 12, 2019

Кроме того, армия Израиля в целях безопасности разрешает жителям ряда районов устраивать мероприятия в закрытом помещении с участием не более 300 человек.

Президент Израиля Реувен Ривлин призвал жителей Израиля "прислушаться к спасающим жизни рекомендациям армии и позаботиться о себе".

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Холоне, Ришон Ле-Ционе, Ашкелоне, Сдероте, а также в районах, прилегающих к сектору Газа, заявила армия Израиля.