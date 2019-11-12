Экс-главу налоговой службы в Йошкар-Оле осудили на девять лет за взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Бывший начальник территориальной инспекции налоговой службы в Марий Эл осужден на 9 лет колонии строгого режима за взятку в размере свыше 18 миллионов рублей, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Установлено, что бывший начальник инспекции Федеральной налоговой службы по городу Йошкар-Оле Владимир Чекушкин в период с июня 2005 по декабрь 2016 за общее покровительство и попустительство со стороны налоговых органов получил от директора компании по изготовлению строительных материалов 25% доли компании стоимостью свыше 4 миллионов рублей, которую оформил на подставное лицо. Кроме того, под видом дивидендов он получил более 3,7 миллиона рублей, стройматериалы общей стоимостью свыше 4,5 миллионов рублей, а также три квартиры. Общий размер взятки превысил 18 миллионов рублей.
"Йошкар-Олинский городской суд республики Марий Эл признал Чекушкина виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 18,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В качестве дополнительного наказания суд лишил Чекушкина почетного звания "Заслуженный экономист республики Марий Эл". Также конфискованы в доход государства предметы взятки: 25% уставного капитала коммерческой организации, одна однокомнатная квартира, а также взыскано 11,7 миллиона рублей, соответствующих стоимости двух квартир, строительных материалов и денег, полученных под видом дивидендов.