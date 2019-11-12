Экс-главу налоговой службы в Йошкар-Оле осудили на девять лет за взятки

"Йошкар-Олинский городской суд республики Марий Эл признал Чекушкина виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 18,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.