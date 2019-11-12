В Уфе умерла воспитательница, которая наглоталась воды в бассейне детсада

"Следствие проверяет факт смерти 51-летней воспитательницы одного из детских садов. Она тонула в бассейне детского учреждения, ее доставили в больницу для оказания первой медицинской помощи. На следующий день женщина скончалась в реанимационном отделении", — сообщает СУ СК России по Башкирии.