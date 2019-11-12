В Уфе умерла воспитательница, которая наглоталась воды в бассейне детсада

УФА, 12 ноя — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти воспитательницы в Уфе, которая наглоталась воды в бассейне детского сада и скончалась в реанимации, сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что в бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
"Следствие проверяет факт смерти 51-летней воспитательницы одного из детских садов. Она тонула в бассейне детского учреждения, ее доставили в больницу для оказания первой медицинской помощи. На следующий день женщина скончалась в реанимационном отделении", — сообщает СУ СК России по Башкирии.
Ведомство информирует, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей регионального управления СК России и сотрудников полиции.
"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины. Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении башкирского Следственного комитета.
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