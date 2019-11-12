Назарбаев назвал отсутствие диалога между ЕАЭС и ЕС неприемлемым

"Считаю абсолютно неприемлемой ситуацию, когда по сей день не выстроен полноценный диалог между ЕС и ЕАЭС. Эти два объединения географически и исторически связаны и дополняют друг друга. Текущие политические разногласия не должны разделять нас. Вопрос (налаживания диалога – ред.), конечно, непростой, но абсолютно выгодный для всех стран и народов", - заявил он в ходе выступления на заседании дискуссионной площадки "Астана клуб".