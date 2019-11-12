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РИА Новости

Назарбаев назвал отсутствие диалога между ЕАЭС и ЕС неприемлемым

09:44 12.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 12 ноя – РИА Новости. Отсутствие полноценного диалога между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС) является неприемлемой ситуацией, необходимо налаживание механизма партнерства между двумя межгосударственными объединениями, считает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Считаю абсолютно неприемлемой ситуацию, когда по сей день не выстроен полноценный диалог между ЕС и ЕАЭС. Эти два объединения географически и исторически связаны и дополняют друг друга. Текущие политические разногласия не должны разделять нас. Вопрос (налаживания диалога – ред.), конечно, непростой, но абсолютно выгодный для всех стран и народов", - заявил он в ходе выступления на заседании дискуссионной площадки "Астана клуб".
По словам Назарбаева, "сегодня мы всё чаще слышим голоса желающих положить конец текущим противоречиям между ЕС и Россией, всё больше и больше сознают, какой урон экономикам стран наносит это противостояние".
"Поэтому предлагаю внедрить диалоговый механизм партнёрства ЕС – ЕАЭС, предусматривающий ежегодные саммиты между главами Европейской комиссии и Евразийской экономической комиссии. В новом своём статусе я как почётный председатель Евразийского экономического союза готов оказать всестороннюю поддержку данному процессу", - подчеркнул первый президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев
08:45
Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным в Казахстане
Он также выразил уверенность, что тесная экономическая кооперация принесет пользу всем участникам этого процесса.
Наряду с этим Назарбаев выступил за построение в Евразии "единого сообщества, опорой которого должен стать системный экономический диалог между ключевыми интеграционными объединениями континента". "Прагматичное сотрудничество между ЕАЭС, ЕС, ШОС, АСЕАН, инициативой "Пояс и Путь" дало бы мощный импульс формированию Большой Евразии", - сказал он.
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ЕвразияЕвразийский экономический союзНурсултан НазарбаевЕвросоюзРоссияВ мире
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