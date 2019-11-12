Суд взыскал с МЧС миллиард рублей в пользу ТАНТК им. Бериева

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева (ТАНТК, входит в ОАК), разработчика и производителя самолетов-амфибий Бе-200, взыскал с МЧС России более 1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В этом иске ТАНТК потребовал выплатить задолженность за шестой поставленный министерству самолет в рамках госконтракта от 25 мая 2011 года. Воздушное судно стоимостью более 1,4 миллиарда рублей было передано заказчику в феврале. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.

По словам представителя истца, за шестой самолет был выплачен только аванс в размере 30%.

Ответчик иск не признал. Как заявил представитель МЧС , заказчик не может перечислить деньги по вине поставщика, так как ТАНТК направляет ненадлежащим образом оформленные документы. По словам ответчика, министерство трижды возвращало документы с замечаниями, которые до сих пор не устранены. "До получения комплекта документов у ответчика не возникает обязанность по оплате", - сказал представитель МЧС.

Арбитражный суд Москвы в октябре по иску ТАНТК взыскал с МЧС России более 466 миллионов рублей долга за второй самолет, изготовленный по этому же контракту и переданный заказчику в июле 2017 года.

ОАК в феврале сообщала, что поставила МЧС шестой самолет Бе-200 и завершила выполнение контракта с ведомством на поставку машин этого типа. В сообщении отмечалось, что это была шестая построенная в Таганроге машина в рамках государственного контракта, а в целом двенадцатый самолет этого типа, поступивший в министерство.