Суд взыскал с МЧС миллиард рублей в пользу ТАНТК им. Бериева

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева (ТАНТК, входит в ОАК), разработчика и производителя самолетов-амфибий Бе-200, взыскал с МЧС России более 1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В этом иске ТАНТК потребовал выплатить задолженность за шестой поставленный министерству самолет в рамках госконтракта от 25 мая 2011 года. Воздушное судно стоимостью более 1,4 миллиарда рублей было передано заказчику в феврале. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.
По словам представителя истца, за шестой самолет был выплачен только аванс в размере 30%.
Ответчик иск не признал. Как заявил представитель МЧС, заказчик не может перечислить деньги по вине поставщика, так как ТАНТК направляет ненадлежащим образом оформленные документы. По словам ответчика, министерство трижды возвращало документы с замечаниями, которые до сих пор не устранены. "До получения комплекта документов у ответчика не возникает обязанность по оплате", - сказал представитель МЧС.
Арбитражный суд Москвы в октябре по иску ТАНТК взыскал с МЧС России более 466 миллионов рублей долга за второй самолет, изготовленный по этому же контракту и переданный заказчику в июле 2017 года.
ОАК в феврале сообщала, что поставила МЧС шестой самолет Бе-200 и завершила выполнение контракта с ведомством на поставку машин этого типа. В сообщении отмечалось, что это была шестая построенная в Таганроге машина в рамках государственного контракта, а в целом двенадцатый самолет этого типа, поступивший в министерство.
Бе-200 — российский самолет-амфибия, разработанный ТАНТК и ранее собиравшийся на Иркутском авиационном заводе. Самолет предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. Бе-200 обладает возможностью взлета и посадки как на сушу, так и на воду.