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РИА Новости

СК запустил проект по координации действий при поиске пропавших детей

09:33 12.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следственный комитет (СК) России на своем сайте запустил проект "Внимание, пропал ребенок", призванный координировать работу всех заинтересованных структур, а также представителей средств массовой информации и граждан при поиске пропавших детей, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
В ведомстве отмечают, что важную роль в поисковых мероприятиях играет временной фактор, поэтому руководством СК России поставлена задача перед подчиненными незамедлительно реагировать на сообщения о пропавших детях. Кроме того, Следственный комитет активно сотрудничает с поисковыми и добровольческими отрядами, "которые уже неоднократно на деле доказывали свою эффективность и нужность". По информации пресс-службы, в каждом следственном управлении СК России созданы отдельные каналы связи для принятия тревожных сообщений о пропаже детей, функционируют тематические страницы на региональных сайтах ведомства.
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По информации пресс-службы, в каждом следственном управлении СК России созданы отдельные каналы связи для принятия тревожных сообщений о пропаже детей, функционируют тематические страницы на региональных сайтах ведомства, а совместно с представителями общественности и заинтересованными государственными структурами – МВД России, МЧС России, министерством обороны, Росгвардией подписан нормативный акт об алгоритме взаимодействия при розыске пропавшего ребенка.
"Для централизации этой работы Следственный комитет России на своем официальном сайте запустил новый раздел "Внимание, пропал ребенок!", где размещается актуальная информация о розыске несовершеннолетних. Новый раздел нацелен на оперативное информирование всех заинтересованных структур, а также представителей средств массовой информации и граждан, что позволит успешно завершать поиски пропавших детей", - говорится в сообщении.
В СК отмечают, что оперативность и консолидация общих усилий и возможностей, применение новейшей криминалистической техники и просто неравнодушное отношение в большинстве случаев дают положительный результат - ребенка находят живым, а каждая спасенная жизнь – это огромная победа.
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