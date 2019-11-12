В Парагвае приземлился самолет ВВС Мексики с Моралесом на борту

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самолет военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес, совершил посадку в Парагвае, получив отказ на запрос о приземлении в Перу, сообщает местная газета ABC Color.
Ранее предполагалось, что самолет с Моралесом дозаправится в Перу, что было уже санкционировано властями этой страны. Однако позже боливийские СМИ написали, что вылет задержался из-за нового согласования маршрута лайнера.
Ya despegó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con Evo Morales a bordo. De acuerdo a las convenciones internacionales vigentes está bajo la protección del de México. Su vida e integridad están a salvo. pic.twitter.com/qLUEfvciux— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 12, 2019
Самолет совершил посадку в парагвайском международном аэропорту Сильвио Петтиросси около столицы страны города Асунсьон в 1.35 по местному времени (7.35 мск). Как сообщает издание, по некоторым данным, решение совершить посадку в Парагвае было принято в связи с тем, что диспетчеры Перу, Чили и Бразилии не дали разрешение на пролет в их воздушном пространстве.
Как сообщает корреспондент ABC Color со ссылкой на находившихся в аэропорту военных, после приземления самолет был направлен в район частных ангаров для дозаправки, чтобы затем продолжить полет в Мексику. По некоторым данным, полет может быть возобновлен во вторник утро.
🇧🇴Finamente el presidente renunciante de Bolivia, Evo Morales hizo escala esta madrugada en nuestro país.— ABC Digital (@ABCDigital) November 12, 2019
🛫Más tarde seguirá su camino a México, dónde será asilado.
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Ранее министерство иностранных дел Перу сообщило, что правительство страны санкционировало пересечение воздушного пространства и дозаправку самолета правительства Мексики, который вылетел в направлении Боливии после заявления о предоставлении Эво Моралесу политического убежища.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.
Вчера, 19:45АкцентыЭво как… или У кого что БоливияИ ведь знал Моралес первое правило, как он их называл, империалистов. Там, где есть что-то ценное, но нет "своего сукиного сына", всегда есть место цветной революции. А у него ‒ нефть, газ. И все это он национализировал. То, что произошло – это классика жанра.