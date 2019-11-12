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РИА Новости

В Красноярском крае на трассе столкнулись рейсовый автобус и УАЗ

09:29 12.11.2019 (обновлено: 09:51 12.11.2019)
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© Фото : ГУ МВД РФ ПО Красноярскому краюПоследствия ДТП на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ
Последствия ДТП на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ
© Фото : ГУ МВД РФ ПО Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 12 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус и УАЗ столкнулись на трассе в Назаровском районе Красноярского края, пострадали три человека, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, инцидент произошел утром во вторник на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое.
© Фото : ГУ МВД РФ ПО Красноярскому краюПоследствия ДТП на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ
Последствия ДТП на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ
1 из 2
Последствия ДТП на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ
© Фото : ГУ МВД РФ ПО Красноярскому краю
© Фото : ГУ МВД РФ ПО Красноярскому краюПоследствия ДТП на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ
Последствия ДТП на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ
2 из 2
Последствия ДТП на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ
© Фото : ГУ МВД РФ ПО Красноярскому краю
1 из 2
Последствия ДТП на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ
© Фото : ГУ МВД РФ ПО Красноярскому краю
2 из 2
Последствия ДТП на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ
© Фото : ГУ МВД РФ ПО Красноярскому краю
"Предварительно водитель автомобиля УАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Шарыпово-Назарово-Красноярск. В момент аварии в салоне автобуса находилось 18 пассажиров. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля УАЗ, двое пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью с ушибами", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства и причины ДТП.
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Красноярский крайНазаровский районПроисшествия
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