В Красноярском крае на трассе столкнулись рейсовый автобус и УАЗ

КРАСНОЯРСК, 12 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус и УАЗ столкнулись на трассе в Назаровском районе Красноярского края, пострадали три человека, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, инцидент произошел утром во вторник на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое.
© Фото : ГУ МВД РФ ПО Красноярскому краюПоследствия ДТП на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ
1 из 2
Последствия ДТП на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ
© Фото : ГУ МВД РФ ПО Красноярскому краюПоследствия ДТП на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ
2 из 2
Последствия ДТП на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ
1 из 2
Последствия ДТП на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ
2 из 2
Последствия ДТП на 49 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ
"Предварительно водитель автомобиля УАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Шарыпово-Назарово-Красноярск. В момент аварии в салоне автобуса находилось 18 пассажиров. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля УАЗ, двое пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью с ушибами", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства и причины ДТП.