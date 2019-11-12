Россия будет добиваться легализации алмазного рынка в ЦАР

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Объем нелегальной добычи алмазов в Объем нелегальной добычи алмазов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) превышает 300 тысяч карат в год, а действующие в отношении этой страны санкции только ухудшают ситуацию, поэтому Россия , которая с 2020 года станет председателем Кимберлийского процесса, будет добиваться полной легализации оборота алмазов в ЦАР, заявил в интервью РИА Новости курирующий отрасль замминистра финансов РФ Алексей Моисеев

Он отметил, что до введения санкций в ЦАР официально добывалось алмазов на 350 тысяч карат в год. "Сейчас официальная цифра по добыче - 39 тысяч карат. Это алмазы, которые идут через "зеленые зоны". Возникает вопрос - а что с остальными? Мы подозреваем, что объемы, которые добывались там до санкций, продолжают добываться и сейчас. Соответственно практически весь этот объем, то есть разница между 350 тысячами и 39 тысячами карат, оказывается на мировых рынках в виде контрабанды, и никак не учитывается Кимберлийским процессом. А вырученные средства находятся в распоряжении преступников", - заявил Моисеев.

По его словам, Россия в рамках председательства в Кимберлийском процессе в следующем году будет предлагать вернуть добычу в этой стране в легальное поле. "Механизм должен быть выработан с правительством Центральноафриканской Республики и рабочей группой по мониторингу", - уточнил он.

ЦАР сейчас находится под международными санкциями: в 2013 году был введен запрет на торговлю алмазами, которые там производят. Позже эмбарго частично сняли: существуют так называемые "зеленые зоны", откуда разрешен экспорт камней. Но запрет по-прежнему действует в "красных зонах" - на севере и востоке, где территорию контролируют антиправительственные вооруженные группировки.

"Считаем, что действующие запреты, во-первых, несправедливы по отношению к беднякам, у которых это (добыча алмазов – ред.) единственный способ заработать себе на пропитание. А во-вторых, мы этими запретами просто дискредитируем Кимберлийский процесс, отсекая от легального рынка большое количество произведённых и находящихся в обороте алмазов", - подчеркнул замминистра. По его словам, алмазы из "красных зон" все равно, так или иначе, попадают на рынок.