В Новокузнецке выясняют, как в подъезде оказалась "базука"

НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы в Правоохранительные органы в Новокузнецке выясняют, как в подъезде одной из городских многоэтажек оказался предмет, похожий на переносной зенитно-ракетный комплекс.

О предмете, внешне очень похожем на настоящее оружие, сообщил паблик "Новокузнецк онлайн". Местные жители окрестили его "базукой". Высказывались предположения, что это гранатомет или переносной зенитно-ракетный комплекс.

"На место происшествия в Новокузнецк на улицу Энтузиастов прибыло инженерно-техническое отделение ОМОН. Саперы установили, что данный предмет не представляет угрозы. Находка была передана следственно-оперативной группе, дальнейшая работа проводится органами внутренних дел", - сообщил РИА Новости представитель регионального управления Росгвардии.

В свою очередь, в ГУМВД по Кемеровской области РИА Новости затруднились сказать, какая работа проводится в связи с обнаружением необычного для жилого дома предмета.