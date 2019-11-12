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РИА Новости

В Новокузнецке выясняют, как в подъезде оказалась "базука"

09:01 12.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы в Новокузнецке выясняют, как в подъезде одной из городских многоэтажек оказался предмет, похожий на переносной зенитно-ракетный комплекс.
О предмете, внешне очень похожем на настоящее оружие, сообщил паблик "Новокузнецк онлайн". Местные жители окрестили его "базукой". Высказывались предположения, что это гранатомет или переносной зенитно-ракетный комплекс.
"На место происшествия в Новокузнецк на улицу Энтузиастов прибыло инженерно-техническое отделение ОМОН. Саперы установили, что данный предмет не представляет угрозы. Находка была передана следственно-оперативной группе, дальнейшая работа проводится органами внутренних дел", - сообщил РИА Новости представитель регионального управления Росгвардии.
В свою очередь, в ГУМВД по Кемеровской области РИА Новости затруднились сказать, какая работа проводится в связи с обнаружением необычного для жилого дома предмета.
"Данный предмет опасности не представляет", - сообщил представитель полиции. Представители обоих силовых структур не уточнили, что именно нашли жители в подъезде.
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РосгвардияНовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
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