Министр обороны Боливии подал в отставку

"Сегодня, 11 ноября 2019 года, я подаю в отставку с поста министра обороны, тем самым давая понять Боливии и всему миру, что наша воля, главнокомандующего вооруженными силами (Эво Моралеса - ред.) и (моя - ред.), всегда заключалась в сохранении государственности наших вооруженных сил на службе у народа, и мы никогда не отдавали приказов нашим солдатам и матросам использовать оружие против своего народа, и никогда его не отдадим", - заявил министр в видеообращении.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената. Моралес уже покинул страну.