Министр обороны Боливии подал в отставку

"Сегодня, 11 ноября 2019 года, я подаю в отставку с поста министра обороны, тем самым давая понять Боливии и всему миру, что наша воля, главнокомандующего вооруженными силами (Эво Моралеса - ред.) и (моя - ред.), всегда заключалась в сохранении государственности наших вооруженных сил на службе у народа, и мы никогда не отдавали приказов нашим солдатам и матросам использовать оружие против своего народа, и никогда его не отдадим", - заявил министр в видеообращении.