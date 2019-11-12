В Приамурье на смену теплой погоде придут морозы до минус 35 градусов

"Под влиянием поля высокого давления и вторжения холодного воздуха из районов Якутии ожидается погода с умеренным до сильного (порывы до 12-15 метров в секунду) северным, северо-западным ветром, произойдет существенное понижение температуры: 14-15 ноября ночью в северных районах ожидается усиление морозов до минус 30-35 градусов, в центральных - до минус 23-28 градусов, в южных - до минус 20-25 градусов", - говорится в сообщении.