В Приамурье на смену теплой погоде придут морозы до минус 35 градусов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя - РИА Новости. Непривычно теплая для ноября погода в Амурской области сменится морозами, в середине этой недели в регионе ожидается до минус 35 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.
С начала ноября в области было теплее обычного на 1-5 градусов по Цельсию, но, как сообщают синоптики, в середине этой недели погода переменится.
"Под влиянием поля высокого давления и вторжения холодного воздуха из районов Якутии ожидается погода с умеренным до сильного (порывы до 12-15 метров в секунду) северным, северо-западным ветром, произойдет существенное понижение температуры: 14-15 ноября ночью в северных районах ожидается усиление морозов до минус 30-35 градусов, в центральных - до минус 23-28 градусов, в южных - до минус 20-25 градусов", - говорится в сообщении.
Днем, по прогнозу, на севере Приамурья ожидается 17-22 градуса мороза, в центральных районах - минус 13-18 , в южных - минус 10-15 по Цельсию. "Что на 4-7 градусов по Цельсию ниже климатической нормы", - уточняет Амурский гидрометцентр.
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