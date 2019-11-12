Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным

ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян считает продуктивным визит в Ереван своего российского коллеги Сергея Лаврова.
Лавров находился в Армении с официальным визитом 10-11 ноября. В Ереване он принял участие в открытии выставки, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне, встретился с армянским руководством, провел беседу со слушателями дипломатической школы и студентами вузов.
"Очень рад констатировать продуктивный визит моего коллеги Сергея Лаврова в Ереван. Детальные обсуждения и конкретные договоренности по широкому кругу вопросов. Продолжаем динамично работать на укрепление нашего взаимодействия и сотрудничества. Основы нашей дружбы очень прочные", - написал Мнацаканян в Twitter.