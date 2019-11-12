Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T08:48Z
https://ria.ru/20191112/1560831142.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156080/31/1560803115_0:0:3118:1753_1036x0_80_0_0_8fb32c7e2c26ef8e588b3ad978959531.jpg
РИА Новости

Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным

08:48 12.11.2019
664
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время выхода к прессе по итогам встречи в Ереване
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время выхода к прессе по итогам встречи в Ереване
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян считает продуктивным визит в Ереван своего российского коллеги Сергея Лаврова.
Лавров находился в Армении с официальным визитом 10-11 ноября. В Ереване он принял участие в открытии выставки, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне, встретился с армянским руководством, провел беседу со слушателями дипломатической школы и студентами вузов.
"Очень рад констатировать продуктивный визит моего коллеги Сергея Лаврова в Ереван. Детальные обсуждения и конкретные договоренности по широкому кругу вопросов. Продолжаем динамично работать на укрепление нашего взаимодействия и сотрудничества. Основы нашей дружбы очень прочные", - написал Мнацаканян в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
9 ноября, 12:07
Лавров рассказал о значении диалога России и Армении на высшем уровне
300100
Обсудить 0
Зограб МнацаканянСергей ЛавровМИД РФМИД АрменииЕреванРоссияАрменияВ мире
Рекомендуем
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Строительство газопровода Сила Сибири
Китай подтвердил торжественный запуск "Силы Сибири" в декабре
Нурсултан Назарбаев
Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Соколов рассказал подробности убийства аспирантки Ещенко
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Заместитель председателя Госсовета КНР Ван Цишань
В Китае заявили о желании установить новые международные отношения
LIVE: Выступление Сергея Лаврова на Парижском форуме
Выступление Сергея Лаврова на Парижском форуме мира. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот со снайперской винтовкой Чукавина
Серийное производство винтовки на замену СВД начнут в ближайшие два года
Дмитрий Рогозин
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Вид на город Эль-Кувейт сверху
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
Нурсултан Назарбаев
Назарбаев назвал отсутствие диалога между ЕАЭС и ЕС неприемлемым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:16В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса
19:13Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
19:11СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57СК предъявил обвинение фигуранту дела об угрозах судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
Лента новостейМолния