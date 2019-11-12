Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Причиной крупного пожара в Раменском районе Московской области, при котором сгорели 13 микроавтобусов Ford Transit, мог стать поджог, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости сообщили, что 13 микроватобусов сгорели на автостоянке в рядом с заводом "Агропром" в Раменском районе.
"Предварительная причина пожара – поджог", - сказал собеседник агентства, добавив, что рассматриваются и другие версии.