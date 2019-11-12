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РИА Новости

В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме

08:12 12.11.2019 (обновлено: 08:13 12.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДежурная часть МЧС
Дежурная часть МЧС
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Дежурная часть МЧС. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 ноя - РИА Новости. Четырехлетняя девочка погибла при пожаре в частном доме в поселке Дорожный Красноярского края, ее старшую сестру удалось спасти, сообщает ГСУСК региона.
По данным следствия, пожар произошел во вторник около 4 утра по местному времени.
"По предварительным данным, в момент возгорания в доме находился мужчина с двумя детьми, он смог самостоятельно выйти и вывести из огня старшую 12-летнюю девочку, младшую спасти не удалось", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка. В качестве приоритетной версии следствие рассматривает неисправность печного отопления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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