В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме

КРАСНОЯРСК, 12 ноя - РИА Новости. Четырехлетняя девочка погибла при пожаре в частном доме в поселке Дорожный Красноярского края, ее старшую сестру удалось спасти, сообщает ГСУСК региона.
По данным следствия, пожар произошел во вторник около 4 утра по местному времени.
"По предварительным данным, в момент возгорания в доме находился мужчина с двумя детьми, он смог самостоятельно выйти и вывести из огня старшую 12-летнюю девочку, младшую спасти не удалось", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка. В качестве приоритетной версии следствие рассматривает неисправность печного отопления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.