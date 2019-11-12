В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу

ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Антиправительственные демонстранты во вторник вновь нарушили транспортное движение в городе , одни из самых загруженных станций метро закрыты, люди добираются до работы пешком.

Согласно заявлению, опубликованном на сайте оператора метрополитена, из-за эскалации ситуации станции "Принц Эдвард" и "Монкок" закрыты, поезда не будут останавливаться на этих станциях. Кроме того, оператор предупредил, что остальные станции могут быть закрыты в любой момент из соображений безопасности.

Как пишут местные СМИ, протестующие мешают закрытию дверей поезда, что уже привело к конфликтам с пассажирами, которые едут на работу. Одного мужчину после спора в метро увезли на носилках с высоким артериальным давлением. Некоторые пассажиры добираются до работы пешком, так как многие дороги тоже заблокированы.

Тем временем, полиция уже применила слезоточивый газ для разгона толпы, которая собралась вблизи студенческого городка Городского университета Гонконга. По заявлению правоохранителей, участники акции бросали кирпичи и другие предметы с моста на землю. Сообщается, что некоторые радикально настроенные протестующие возвели баррикады из кирпичей, деревянных досок и металлических прутьев и препятствовали движению.

В понедельник в Гонконге продолжились очередные массовые демонстрации, сопровождающиеся насилием, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов применили огнестрельное оружие в трех районах города, один человек был ранен.