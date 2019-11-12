В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Количество привитых от гриппа в России выросло до 55,2 миллиона человек, сообщается на сайте Количество привитых от гриппа в России выросло до 55,2 миллиона человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора

Ранее сообщалось, что прививки против гриппа сделали 52,1 миллиона россиян.

"В целом в стране привито более 55,2 миллиона человек (38,2% от численности населения)", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что на неделе с 04.10.2019 по 10.11.2019, как и в течение последних семи недель, в РФ регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вирусы гриппа выявляются в единичных случаях.