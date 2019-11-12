Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T07:19Z
https://ria.ru/20191112/1560830198.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1036x0_80_0_0_714304a4f1fd7dc868a1f38404700570.jpg
РИА Новости

В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек

07:19 12.11.2019
262
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Количество привитых от гриппа в России выросло до 55,2 миллиона человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что прививки против гриппа сделали 52,1 миллиона россиян.
"В целом в стране привито более 55,2 миллиона человек (38,2% от численности населения)", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что на неделе с 04.10.2019 по 10.11.2019, как и в течение последних семи недель, в РФ регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вирусы гриппа выявляются в единичных случаях.
Покупательница в магазине
Вчера, 13:59
Роспотребнадзор призвал не мыть посуду средствами, "убивающими бактерии"
По данным ВОЗ, во всех странах Европейского региона активность гриппа также фиксируется на низких уровнях.
500009
Обсудить 1
Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорВОЗРоссияОбщество
Рекомендуем
Покупательница в магазине
Роспотребнадзор призвал не мыть посуду средствами, "убивающими бактерии"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Голикова отметила важность развития генетических технологий в России
Депутаты на пленарном заседании Госдумы РФ
В Госдуме предложили организовать постоянную работу психологов в вузах
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК запустил проект по координации действий при поиске пропавших детей
Сотрудники в офисе
Исследование: треть россиян продолжает ходить на работу в случае болезни
Церковь Ла-Пьета в Венеции
Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
Спутниковый снимок циклона Фани у побережья Индии в Бенгальском заливе. 1 мая 2019
В Бангладеш жертвами циклона "Булбул" стали 26 человек, пишут СМИ
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Медведев считает, что будущее за персонализированной медициной
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Россия готова продлить эксплуатацию МКС до 2030 года
Пара встречает закат в Санкт-Петербурге
Назван самый фотографируемый город России
Логотип Greenpeace
В Greenpeace предложили запретить влажные салфетки в России
Певец Максим Леонидов
Максим Леонидов: "Всегда занимаюсь только тем, за что могу отвечать"
Вид на город Барнаул в Алтайском крае
В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
Последствия ракетных ударов в Секторе Газа.12 ноября 2019
Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
Денежные купюры
Исследование показало, что выдача ипотеки сократилась в 90% регионов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:21Правительство Ирака направит в парламент проект закона о выборах
19:21Минюст внес "Человек в беде" в список нежелательных организаций
19:16В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса
19:13Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
19:11СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
Лента новостейМолния