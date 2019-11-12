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РИА Новости

Моралес вылетел из Боливии в Мексику

06:30 12.11.2019 (обновлено: 09:28 12.11.2019)
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© Фото : страница главы МИД Мексики в TwitterЭво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
© Фото : страница главы МИД Мексики в Twitter
МЕХИКО, 12 ноя — РИА Новости. Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.
Он отметил, что согласно действующим международным конвенциям Моралес находится под защитой Мехико.
"Его жизнь и здоровье вне опасности", — добавил министр.
Моралес ранее сообщил, что намерен "скоро вернуться с еще большей силой и энергией".

Смена власти в Боливии

Президент подал в отставку на фоне массовых протестов, начавшихся после выборов. ЦИК страны по итогам голосования, состоявшегося 20 октября, объявил о победе Моралеса уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса результаты не признал.
В воскресенье Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке, а вслед за ним уволились все представители высшего руководства страны.
Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила о переходе к ней верховной власти и назначении новых президентских выборов.
Ряд стран, в том числе Венесуэла, Куба, Мексика, расценивают случившееся как госпереворот.
Эво как… или У кого что Боливия
Вчера, 19:45Акценты
Эво как… или У кого что БоливияИ ведь знал Моралес первое правило, как он их называл, империалистов. Там, где есть что-то ценное, но нет "своего сукиного сына", всегда есть место цветной революции. А у него ‒ нефть, газ. И все это он национализировал. То, что произошло – это классика жанра.
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Смена власти в БоливииЭво МоралесБоливияМексикаВ мире
Популярные комментарии
Военные предали руководство страны - потом не обижайтесь что пришедшие на его место невменяемые пошлют вас на войну с одной из соседних стран!
12 ноября, 06:52
ddoomrules
40001011
Зачем такая демократия, если меньшинство не признает результат выборов и устраивает бунт? А силовики при этом предают законную власть...
12 ноября, 08:04
Валерий Носуля
2410005
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