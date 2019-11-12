Моралес вылетел из Боливии в Мексику

МЕХИКО, 12 ноя — РИА Новости. Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.
Он отметил, что согласно действующим международным конвенциям Моралес находится под защитой Мехико.
"Его жизнь и здоровье вне опасности", — добавил министр.
Моралес ранее сообщил, что намерен "скоро вернуться с еще большей силой и энергией".
Смена власти в Боливии
Президент подал в отставку на фоне массовых протестов, начавшихся после выборов. ЦИК страны по итогам голосования, состоявшегося 20 октября, объявил о победе Моралеса уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса результаты не признал.
В воскресенье Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке, а вслед за ним уволились все представители высшего руководства страны.
Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила о переходе к ней верховной власти и назначении новых президентских выборов.
Ряд стран, в том числе Венесуэла, Куба, Мексика, расценивают случившееся как госпереворот.
Вчера, 19:45АкцентыЭво как… или У кого что БоливияИ ведь знал Моралес первое правило, как он их называл, империалистов. Там, где есть что-то ценное, но нет "своего сукиного сына", всегда есть место цветной революции. А у него ‒ нефть, газ. И все это он национализировал. То, что произошло – это классика жанра.