В США госпитализирован экс-президент Джимми Картер

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Экс-президент США 95-летний Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в штате Джорджия для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления после недавних падений, сообщил в пресс-релизе президентский Центр Картера.

За последний год Картера уже госпитализировали с переломом таза. Также экс-президент ломал шейку бедра, из-за чего ему делали операцию.

"Бывший президент США Джимми Картер был принят в больницу при университете Эмори сегодня вечером (в понедельник по времени США. — Прим. ред.) для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением вследствие его недавних падений", — говорится в заявлении.

Процедура намечена на утро вторника. Его жена Розалин находится вместе с ним.