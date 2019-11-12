В США госпитализирован экс-президент Джимми Картер

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в штате Джорджия для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления после недавних падений, сообщил в пресс-релизе президентский Центр Картера.
За последний год Картера уже госпитализировали с переломом таза. Также экс-президент ломал шейку бедра, из-за чего ему делали операцию.
"Бывший президент США Джимми Картер был принят в больницу при университете Эмори сегодня вечером (в понедельник по времени США. — Прим. ред.) для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением вследствие его недавних падений", — говорится в заявлении.
Процедура намечена на утро вторника. Его жена Розалин находится вместе с ним.
13 мая, 23:25Экс-президент США Джимми Картер сломал шейку бедра
Картер был президентом в 1977-1981 годах. Он дожил до наиболее преклонного возраста среди всех бывших президентов США. Картер в последние годы прошел успешное лечение от рака мозга.