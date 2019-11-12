Производители предложили убрать ограничения на крепость пивных напитков

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Производители предлагают внести изменения в технический регламент Производители предлагают внести изменения в технический регламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" с целью не ограничивать крепость пивных напитков семью градусами, пишут " Известия ".

В замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР) говорится, что из-за этого ограничения многие крепкие сорта крафтового пива, которые представлены на международном рынке, не попадают на отечественные прилавки.

Экспертный совет считает, что это служит торговым барьером для импорта и создает неравные условия в рамках ВТО

Союз производителей алкогольной продукции, принимавший участие в составлении документа, подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждался на рабочей группе в Минфине.

При этом глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз уточнил, что сегодня пивные напитки не пользуются большой популярностью в стране.