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РИА Новости

Производители предложили убрать ограничения на крепость пивных напитков

05:05 12.11.2019 (обновлено: 09:18 12.11.2019)
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© Depositphotos / bogdan.hodaБармен наливает пиво в кружку
Бармен наливает пиво в кружку
© Depositphotos / bogdan.hoda
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Производители предлагают внести изменения в технический регламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" с целью не ограничивать крепость пивных напитков семью градусами, пишут "Известия".
В замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР) говорится, что из-за этого ограничения многие крепкие сорта крафтового пива, которые представлены на международном рынке, не попадают на отечественные прилавки.
Экспертный совет считает, что это служит торговым барьером для импорта и создает неравные условия в рамках ВТО.
Союз производителей алкогольной продукции, принимавший участие в составлении документа, подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждался на рабочей группе в Минфине.
При этом глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз уточнил, что сегодня пивные напитки не пользуются большой популярностью в стране.
По данным РАР, в 2018 году в России было продано 654 миллиона декалитров пива и всего 78 миллионов декалитров пивных напитков.
Кружка пива
Вчера, 08:00РИА Наука
Пенное токсичное. Когда крафтовое пиво опасно для здоровья
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Обсудить 63
Вадим ДробизЕвразийский экономический союзРосалкогольрегулированиеВсемирная торговая организацияРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вот это проблема.Её надо решать.А то из-за таких законов страна явна «не допивает» и отстаёт от развитых стран.А если серьёзно,Европа стала меньше пить пойла этого и теперь лоббисты будут пытаться менять законы у нас
12 ноября, 06:09
Олег 84
62201216
Точно! Шобы сразу с ног "быка" валило! И он не помышлял о хулиганстве! А ещё, седьмое место среди алкохоликов в рейтинге мира, это же позор! Даёшь первое!
12 ноября, 05:25
Александр Максименко
431001218
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