Производители предложили убрать ограничения на крепость пивных напитков

В замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР) говорится, что из-за этого ограничения многие крепкие сорта крафтового пива, которые представлены на международном рынке, не попадают на отечественные прилавки.
Экспертный совет считает, что это служит торговым барьером для импорта и создает неравные условия в рамках ВТО.
Союз производителей алкогольной продукции, принимавший участие в составлении документа, подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждался на рабочей группе в Минфине.
При этом глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз уточнил, что сегодня пивные напитки не пользуются большой популярностью в стране.
По данным РАР, в 2018 году в России было продано 654 миллиона декалитров пива и всего 78 миллионов декалитров пивных напитков.