Моралес сообщил, что вылетает из Боливии в Мексику

Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019

© AP Photo / Juan Karita Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019

МЕХИКО, 12 ноя — РИА Новости. Подавший в отставку с поста президента Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес заявил, что покидает страну.

"Братья и сестры, я направляюсь в Мексику благодаря правительству братского народа, которое предоставило нам убежище, чтобы сберечь нашу жизнь. Мне больно покидать страну по политическим причинам, но я всегда буду начеку. Скоро вернусь с еще большей силой и энергией!" — написал Моралес в Twitter.

Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 ноября 2019 г.

Самолет мексиканских ВВС, прибывший в Боливию, совершил посадку в аэропорту города Чиморе. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что Моралес уже находится на борту воздушного судна.

Отставка Моралеса

В Боливии после президентских выборов начались массовые протесты. ЦИК по итогам голосования, состоявшегося 20 октября, объявил о победе Моралеса уже в первом туре, однако его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования.

В воскресенье вооруженные силы призвали Моралеса уйти с поста ради обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Вслед за ним свои посты покинули все представители высшего руководства страны.

Второй вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила о переходе к ней верховной власти и назначении новых выборов президента.