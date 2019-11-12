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РИА Новости

Моралес сообщил, что вылетает из Боливии в Мексику

04:48 12.11.2019 (обновлено: 05:38 12.11.2019)
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© AP Photo / Juan KaritaПрезидент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
© AP Photo / Juan Karita
МЕХИКО, 12 ноя — РИА Новости. Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес заявил, что покидает страну.
"Братья и сестры, я направляюсь в Мексику благодаря правительству братского народа, которое предоставило нам убежище, чтобы сберечь нашу жизнь. Мне больно покидать страну по политическим причинам, но я всегда буду начеку. Скоро вернусь с еще большей силой и энергией!" — написал Моралес в Twitter.
Самолет мексиканских ВВС, прибывший в Боливию, совершил посадку в аэропорту города Чиморе. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что Моралес уже находится на борту воздушного судна.
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Отставка Моралеса

В Боливии после президентских выборов начались массовые протесты. ЦИК по итогам голосования, состоявшегося 20 октября, объявил о победе Моралеса уже в первом туре, однако его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования.
В воскресенье вооруженные силы призвали Моралеса уйти с поста ради обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Вслед за ним свои посты покинули все представители высшего руководства страны.
Второй вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила о переходе к ней верховной власти и назначении новых выборов президента.
Ряд стран — Венесуэла, Куба, Мексика — заявили, что в Боливии произошел госпереворот. Мексика согласилась предоставить боливийскому экс-президенту политическое убежище.
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