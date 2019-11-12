В Приморье поисковики нашли братскую могилу на месте Хасанских боев

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя — РИА Новости. Члены приморского объединения "АвиаПоиск" во время работ у Члены приморского объединения "АвиаПоиск" во время работ у озера Хасан по поиску останков незахороненных советских воинов, пропавших без вести во время боев с японцами в 1938 году, нашли фрагменты человеческих останков и ранее не замеченную братскую могилу, сообщает организация.

Ранее сообщалось, что поисковики вместе с пограничниками впервые за пять лет возобновили работы у озера Хасан.

"В полосе наступления 40-й стрелковой дивизии у южной и западной частей озера в ходе полевого поиска были обнаружены предметы, относящиеся к периоду боевых действий 1938 года: пустые цинки из-под винтовочных патронов калибра 7,62 х 54 миллиметра, сами патроны, гильзы 45 миллиметров, угольный фильтр от противогаза, индивидуальный стрелковый щиток, траки от танков БТ-5 и Т-26, жесткие ленты японского пулемета типа 92, а также два фрагмента человеческих останков", — говорится в сообщении.

По данным поисковиков, характер повреждений говорит, что боец погиб при взрыве.

"Также в одном из сильно заросших и узких распадков на подступе к высоте Заозерной удалось найти ранее не замеченную братскую могилу. Она не ухожена и не отмечена металлическими стрелками со стороны дороги", — отмечает "АвиаПоиск".

Все военные артефакты и фрагментированные останки лежат на большой глубине, и нужно снимать верхний слой грунта, чтобы металлодетекторы подавали более четкий сигнал, отмечают поисковики. До конца года "АвиаПоиск" планирует расчистить район обнаружения останков и провести разведку на уже замерзших болотах в северной части озера, где начал и вскоре закончил наступление 95-й стрелковый полк 32-й стрелковой дивизии, понеся потери от огня японцев. При неудачном наступлении на болоте пропали без вести десять красноармейцев.