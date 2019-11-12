Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T11:33Z
https://ria.ru/20191112/1560829658.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147953/72/1479537222_423:0:2576:1211_1036x0_80_0_0_15aee2f8bf0d63879c82d57260bad322.jpg
РИА Новости

В Приморье поисковики нашли братскую могилу на месте Хасанских боев

04:36 12.11.2019 (обновлено: 11:33 12.11.2019)
4115
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск
Советские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Советские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя — РИА Новости. Члены приморского объединения "АвиаПоиск" во время работ у озера Хасан по поиску останков незахороненных советских воинов, пропавших без вести во время боев с японцами в 1938 году, нашли фрагменты человеческих останков и ранее не замеченную братскую могилу, сообщает организация.
Ранее сообщалось, что поисковики вместе с пограничниками впервые за пять лет возобновили работы у озера Хасан.
"В полосе наступления 40-й стрелковой дивизии у южной и западной частей озера в ходе полевого поиска были обнаружены предметы, относящиеся к периоду боевых действий 1938 года: пустые цинки из-под винтовочных патронов калибра 7,62 х 54 миллиметра, сами патроны, гильзы 45 миллиметров, угольный фильтр от противогаза, индивидуальный стрелковый щиток, траки от танков БТ-5 и Т-26, жесткие ленты японского пулемета типа 92, а также два фрагмента человеческих останков", — говорится в сообщении.
По данным поисковиков, характер повреждений говорит, что боец погиб при взрыве.
Русско-японский конфликт на озере Хасан в Приморье
10 августа 2013, 08:45
Около 50 человек участвовали в реконструкции боя у озера ХасанВ течение 15 минут на сопке Крестовая был воссоздан один из эпизодов сражения за озеро Хасан.
"Также в одном из сильно заросших и узких распадков на подступе к высоте Заозерной удалось найти ранее не замеченную братскую могилу. Она не ухожена и не отмечена металлическими стрелками со стороны дороги", — отмечает "АвиаПоиск".
Все военные артефакты и фрагментированные останки лежат на большой глубине, и нужно снимать верхний слой грунта, чтобы металлодетекторы подавали более четкий сигнал, отмечают поисковики. До конца года "АвиаПоиск" планирует расчистить район обнаружения останков и провести разведку на уже замерзших болотах в северной части озера, где начал и вскоре закончил наступление 95-й стрелковый полк 32-й стрелковой дивизии, понеся потери от огня японцев. При неудачном наступлении на болоте пропали без вести десять красноармейцев.
Военный конфликт между СССР и Японией в районе озера Хасан на юго-востоке Приморского края у границ с Китаем и Кореей произошел 29 июля — 11 августа 1938 года. Пограничный конфликт был скоротечен, однако потери сторон в живой силе оказались значительными. Историки считают, что по числу убитых и раненых хасанские события выходят на уровень локальной войны. Советские потери составили 989 человек убитыми (по другим источникам — 960, или 1112, или 792) и 2752 ранеными, японские — 525 и 913 человек (по другим данным — около 650 и 2,5 тысячи) соответственно.
Участники поисковой экспедиции на острове Шумшу
2 августа, 09:26
Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
18111602
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Россия
ПриморьеЯпонияБезопасностьПроисшествия
Рекомендуем
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Руслан Попов и Роман Лобанов
"Остались кеды и кровь на трассе": майор полиции сбил парня и спрятал тело
Ртуть
В Хабаровске туристка пыталась вывезти в корсете почти килограмм ртути
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Тамара Синявская
Тамару Синявскую экстренно госпитализировали, пишут СМИ
Конституционный суд Российской Федерации в Санкт-Петербурге
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Соколов рассказал подробности убийства аспирантки Ещенко
Вид на город Эль-Кувейт сверху
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
Технический комплекс космодрома Восточный
"Роскосмос" ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Вид на Русский мост во Владивостоке
В ГД предложили вернуть прежний возраст выхода на пенсию для жителей ДФО
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Клинические испытания имплантатов из полученных биоматериалов
Ученые создали имплантаты, срастающиеся с натуральной костью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:31В США не приняли решение о точном количестве военных в Сирии
19:27Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 27 ноября
19:23Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама
19:21Правительство Ирака направит в парламент проект закона о выборах
19:21Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в список нежелательных
19:16В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса
19:13Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
19:11СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
Лента новостейМолния