США призывают стороны конфликта в Гонконге к диалогу

ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. США серьезно обеспокоены обострением столкновений в Гонконге , призывают правительство и протестующих прекратить насилие и начать диалог.

В понедельник в Гонконге продолжились очередные массовые демонстрации, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов применили огнестрельное оружие в трех районах города, в результате один человек был ранен.

"Соединенные Штаты наблюдают за ситуацией в Гонконге с большой озабоченностью. Мы осуждаем насилие со всех сторон, выражаем сочувствие жертвам насилия независимо от их политических пристрастий и призываем все стороны — полицию и протестующих — проявлять сдержанность. Мы повторяем призыв президента (США Дональда) Трампа к гуманному разрешению протестов", - говорится в заявлении госдепартамента.

Как считают в ведомстве, возросшая поляризация внутри гонконгского общества подчеркивает необходимость "широкого и искреннего диалога" между правительством, протестующими и гражданами в целом. "Соединенные Штаты настоятельно призывают правительство Гонконга развивать свой диалог с гонконгской общественностью и начать усилия по решению основных проблем, лежащих в основе протестов. Мы также призываем протестующих откликнуться на усилия по налаживанию диалога", - говорят в ведомстве.

В госдепартаменте повторили позицию США, что автономия Гонконга, его приверженность верховенству права и защите гражданских свобод являются "ключом к сохранению его особого статуса", а также к успеху модели "одна страна, две системы" и будущей стабильности и процветанию Гонконга.

"Мы настоятельно призываем Пекин выполнить обязательства, взятые им в китайско-британской Совместной декларации, включая обязательства о том, что Гонконг будет "пользоваться высокой степенью автономии" и что народ Гонконга будет пользоваться правами человека, свободой выражения мнений и мирными собраниями - основными ценностями, которые мы разделяем с Гонконгом", - говорится в заявлении.

По заявлению полиции, участники беспорядков бросали бутылки с зажигательной смесью в объекты, принадлежащие метро, совершили акты вандализма в отношении университетских помещений. При этом в полиции опровергли появившиеся в сети "слухи, свидетельствующие о том, что руководство полиции приказало оперативникам небрежно и опрометчиво использовать оружие в сегодняшних операциях".

На многих улицах Гонконга в понедельник вновь воцарился хаос, полиция несколько раз в разных районах применяла перцовый и слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки для разгона протестующих. Демонстранты в свою очередь заблокировали ряд дорог, бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, кирпичи, тяжелые предметы. В связи с протестами и транспортным коллапсом из-за перекрытых дорог и закрытых станций метро некоторые университеты отменили занятия.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.