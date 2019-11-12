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РИА Новости

США призывают стороны конфликта в Гонконге к диалогу

04:34 12.11.2019
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonСтолкновения протестующих с полицией в торговом центре Гонконга
Столкновения протестующих с полицией в торговом центре Гонконга
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Столкновения протестующих с полицией в торговом центре Гонконга. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. США серьезно обеспокоены обострением столкновений в Гонконге, призывают правительство и протестующих прекратить насилие и начать диалог.
В понедельник в Гонконге продолжились очередные массовые демонстрации, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов применили огнестрельное оружие в трех районах города, в результате один человек был ранен.
"Соединенные Штаты наблюдают за ситуацией в Гонконге с большой озабоченностью. Мы осуждаем насилие со всех сторон, выражаем сочувствие жертвам насилия независимо от их политических пристрастий и призываем все стороны — полицию и протестующих — проявлять сдержанность. Мы повторяем призыв президента (США Дональда) Трампа к гуманному разрешению протестов", - говорится в заявлении госдепартамента.
Как считают в ведомстве, возросшая поляризация внутри гонконгского общества подчеркивает необходимость "широкого и искреннего диалога" между правительством, протестующими и гражданами в целом. "Соединенные Штаты настоятельно призывают правительство Гонконга развивать свой диалог с гонконгской общественностью и начать усилия по решению основных проблем, лежащих в основе протестов. Мы также призываем протестующих откликнуться на усилия по налаживанию диалога", - говорят в ведомстве.
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
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В госдепартаменте повторили позицию США, что автономия Гонконга, его приверженность верховенству права и защите гражданских свобод являются "ключом к сохранению его особого статуса", а также к успеху модели "одна страна, две системы" и будущей стабильности и процветанию Гонконга.
"Мы настоятельно призываем Пекин выполнить обязательства, взятые им в китайско-британской Совместной декларации, включая обязательства о том, что Гонконг будет "пользоваться высокой степенью автономии" и что народ Гонконга будет пользоваться правами человека, свободой выражения мнений и мирными собраниями - основными ценностями, которые мы разделяем с Гонконгом", - говорится в заявлении.
По заявлению полиции, участники беспорядков бросали бутылки с зажигательной смесью в объекты, принадлежащие метро, совершили акты вандализма в отношении университетских помещений. При этом в полиции опровергли появившиеся в сети "слухи, свидетельствующие о том, что руководство полиции приказало оперативникам небрежно и опрометчиво использовать оружие в сегодняшних операциях".
На многих улицах Гонконга в понедельник вновь воцарился хаос, полиция несколько раз в разных районах применяла перцовый и слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки для разгона протестующих. Демонстранты в свою очередь заблокировали ряд дорог, бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, кирпичи, тяжелые предметы. В связи с протестами и транспортным коллапсом из-за перекрытых дорог и закрытых станций метро некоторые университеты отменили занятия.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен.
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Протесты в ГонконгеГонконгВашингтон (штат)СШАВ мире
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