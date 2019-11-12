Власти Перу разрешили пролет самолету из Мексики, который вывезет Моралеса

МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Перу сообщило, что правительство страны санкционировало пересечение воздушного пространства и дозаправку самолета правительства Мексики, который вылетел в направлении Боливии после заявления о предоставлении Эво Моралесу политического убежища.
"По просьбе правительства Мексики, было выдано разрешение на пролет и дозаправку в нашей стране самолету правительства Мексики, который вылетел в 18.30 (понедельника, 3.30 мск вторника - ред.) в направлении Боливии", - говорится в сообщении перуанского МИД на сайте ведомства.
Коммюнике подчеркивает обязательства Перу в рамках Каракасской конвенции 1954 года о дипломатическом убежище.
Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста Моралеса предоставила ему политическое убежище.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.