Власти Перу разрешили пролет самолету из Мексики, который вывезет Моралеса

Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018

МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Министерство иностранных дел Перу сообщило, что правительство страны санкционировало пересечение воздушного пространства и дозаправку самолета правительства Мексики , который вылетел в направлении Боливии после заявления о предоставлении Эво Моралесу политического убежища.

"По просьбе правительства Мексики, было выдано разрешение на пролет и дозаправку в нашей стране самолету правительства Мексики, который вылетел в 18.30 (понедельника, 3.30 мск вторника - ред.) в направлении Боливии", - говорится в сообщении перуанского МИД на сайте ведомства.

Коммюнике подчеркивает обязательства Перу в рамках Каракасской конвенции 1954 года о дипломатическом убежище.

Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста Моралеса предоставила ему политическое убежище.