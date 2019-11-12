В Хабаровске туристка пыталась вывезти в корсете почти килограмм ртути

ХАБАРОВСК, 12 ноя — РИА Новости. Сотрудники таможни в пункте пропуска через границу Покровка (Российская Федерация) — Жаохэ (КНР) в Сотрудники таможни в пункте пропуска через границу Покровка (Российская Федерация) — Жаохэ (КНР) в Хабаровском крае обнаружили под одеждой у туристки почти килограмм ртути, которую она везла в Китай , сообщает во вторник Хабаровская таможня.

"Хабаровские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю обнаружили у туристки 886 граммов ртути. Россиянка пыталась вывезти ядовитое вещество в Китай под одеждой через пункт пропуска Покровка Бикинского района", — говорится в сообщении.

© Фото : Дальневосточное таможенное управление Ртуть, изъятая у женщины на пункте пропуска Покровка Бикинского района © Фото : Дальневосточное таможенное управление Ртуть, изъятая у женщины на пункте пропуска Покровка Бикинского района

Отмечается, что 17 стеклянных пузырьков с ртутью женщина спрятала на теле под корсетом. Опасное вещество таможенники обнаружили при проведении досмотра туристки. По ее словам, ртуть она везла для продажи в Жаохэ. О том, что провозить ядовитые вещества через границу запрещено, россиянка знала, поэтому использовала в качестве тайника корсет.

"Металлическая ртуть включена в список ядовитых веществ, за незаконное перемещение через границу которых предусмотрена уголовная ответственность. В практике Хабаровской таможни это первый случай контрабанды такого рода товаров", — приводятся в сообщении слова начальника Хабаровского таможенного поста Евгения Данилова.