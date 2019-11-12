В Бангладеш жертвами циклона "Булбул" стали 26 человек, пишут СМИ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 26 человек стали жертвами обрушившегося на Бангладеш циклона "Булбул" за последние два дня, сообщает местная газета Daily Star.
Ране со ссылкой на интернет-издание bdnews24 сообщалось о 13 погибших.
Основной причиной гибели людей стали упавшие из-за сильного ветра деревья. Некоторые жители утонули, часть погибла в результате обрушения домов. Также пропавшими без вести числится 51 рыбак. Они вышли в море, несмотря на штормовое предупреждение, и не вернулись.
Также издание уточняет, что бушующая стихия повредила около 100 тысяч домов в 13 южных районах Бангладеш, выкорчевала тысячи деревьев, а осадки затопили места для рыбного промысла. В прибрежных районах страны было повреждено около 3 тысяч гектаров пахотных земель, часть из них оказалась затоплена. Кроме того, шторм снес много вышек сотовой связи и повредил линии электропередачи, а в некоторых городах прервалось электроснабжение.
Государственный министр по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Энамур Рахман в ходе брифинга заявил, что власти успешно эвакуировали 2,16 миллиона человек и доставили их в специально подготовленные убежища. Тем самым был минимизирован ущерб от циклона.
Газета также отмечает, что "Булбул" изначально считался "очень сильным циклоном", но впоследствии ослаб, когда обрушился на территорию Бангладеш поздно вечером в субботу.
Ранее со ссылкой на газету Times of India сообщалось, что порядка 460 тысяч человек в Индии оказались затронуты мощным тропическим циклоном "Булбул", который после прибрежных штатов Орисса и Западная Бенгалия обрушился на соседний Бангладеш. Жертвами циклона на северо-востоке Индии на вечер воскресенья стали 10 человек, свыше 60 тысяч домов оказались полностью разрушены.