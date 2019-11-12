Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T16:19Z
https://ria.ru/20191112/1560829462.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151286/52/1512865205_0:212:2891:1838_1036x0_80_0_0_0def4e39b8a9c87fdcc68d427ad38629.jpg
РИА Новости

"Рособоронэкспорт" предложил Бразилии технологии безопасности городов

03:59 12.11.2019 (обновлено: 16:19 12.11.2019)
350
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Рособоронэкспорт" на форуме "Армия"
Логотип ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
БРАЗИЛИА, 12 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" предложил потенциальным бразильским клиентам технологии комплексной безопасности городов и критически важных объектов, передает корреспондент РИА Новости.
На заседании инвестиционного форума России и Бразилии, который состоялся в Бразилиа, глава департамента маркетинга корпорации Сергей Лапкин презентовал проект безопасного и умного города. Этот проект представляет собой целостную масштабируемую систему безопасности, предназначенную для выявления источников террористических угроз и противоправных действий, проведения антитеррористических мероприятий, обеспечения правопорядка, охраны особо важных объектов и защиты прибрежной зоны.
"Мы считаем этот проект одной из перспективных тем для сотрудничества между нашими странами. Сегодня 64% граждан смотрят на то, в каком городе они будут жить и работать", - отметил он.
Проект включает в себя решения, охватывающие все этапы – от прогнозирования и предупреждения угроз до их локализации и устранения.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
1 ноября, 12:05
"Рособоронэкспорт" досрочно завершил поставки С-400 в Турцию
Для Бразилии, в которой регистрируется большое количество преступлений, был сделан упор на технологиях распознавания лиц, на "умных" камерах для финансовых учреждений, на тревожных кнопках и защите важных предприятий.
1301111
Обсудить 0
РособоронэкспортБразилияРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В СФ оценили заявление украинского вице-премьера о снятии санкций с России
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Парагвайские авиационные власти подтвердили вылет Моралеса в Мексику
Протесты в Боливии
Армия Боливии заявила, что поддержит полицию в противодействии мародерам
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу прибыл в Египет, где проведет переговоры с президентом ас-Сиси
Президент Франции Эммануэль Макрон
Швейцарские СМИ сообщили о "подарке" Макрона российским властям
Сотрудники ФСБ РФ
В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
Спутниковый снимок циклона Фани у побережья Индии в Бенгальском заливе. 1 мая 2019
В Бангладеш жертвами циклона "Булбул" стали 26 человек, пишут СМИ
Эксперт: нужно заявить о России как о международном экологическом лидере
Изменение климата может снова "сделать Россию великой", пишут СМИ
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
Признание американского адмирала: США зависят от поставок из России
Сирийские военные на территории военного аэропорта Табка в провинции Ракка
Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
Советские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск
В Приморье поисковики нашли братскую могилу на месте Хасанских боев
Столкновения протестующих с полицией в торговом центре Гонконга
США призывают стороны конфликта в Гонконге к диалогу
Президент Боливии Эво Моралес после объявления об отставке
Перу пропустит самолет, который заберет Моралеса
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Власти Перу разрешили пролет самолету из Мексики, который вывезет Моралеса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:23Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама
19:21Правительство Ирака направит в парламент проект закона о выборах
19:21Минюст внес "Человек в беде" в список нежелательных организаций
19:16В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса
19:13Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
19:11СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
Лента новостейМолния