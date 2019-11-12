"Рособоронэкспорт" предложил Бразилии технологии безопасности городов

БРАЗИЛИА, 12 ноя - РИА Новости. " Рособоронэкспорт " предложил потенциальным бразильским клиентам технологии комплексной безопасности городов и критически важных объектов, передает корреспондент РИА Новости.

На заседании инвестиционного форума России и Бразилии , который состоялся в Бразилиа, глава департамента маркетинга корпорации Сергей Лапкин презентовал проект безопасного и умного города. Этот проект представляет собой целостную масштабируемую систему безопасности, предназначенную для выявления источников террористических угроз и противоправных действий, проведения антитеррористических мероприятий, обеспечения правопорядка, охраны особо важных объектов и защиты прибрежной зоны.

"Мы считаем этот проект одной из перспективных тем для сотрудничества между нашими странами. Сегодня 64% граждан смотрят на то, в каком городе они будут жить и работать", - отметил он.

Проект включает в себя решения, охватывающие все этапы – от прогнозирования и предупреждения угроз до их локализации и устранения.