Швейцарские СМИ сообщили о "подарке" Макрона российским властям

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сделал российским властям подарок, заявив о "смерти мозга" НАТО, пишет швейцарская газета NZZ.
Отмечается, что заявление французского лидера было адресовано Москве как сигнал к стратегическому диалогу, а также Берлину в качестве призыва к действию.
Как подчеркивает издание, власти России осознают, что Североатлантический альянс никуда не пропадет и реформы этой организации не предвидятся, поэтому заявление Макрона всего лишь "порадовало" Москву, но не более.
Газета также признает, что Россия "удивительно быстро" вернула себе былое военное и политическое влияние на международной арене, в частности, на Ближнем и Среднем Востоке, и добилась ухудшения отношений Турции с НАТО. Кроме того, пишет издание, в Сирии без Москвы "ничего не решается".
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Однако, по мнению автора статьи, Россия оказалась в международной изоляции из-за политических и экономических санкций Евросоюза. Тем не менее, добавляет газета, "одиночество" Москвы в Европе не следует расценивать как недостаток. Россия может не беспокоиться насчет Запада и спокойно наблюдать со стороны за ссорами европейцев и американцев, бездействием Берлина и разочарованием Макрона, заключает издание.
Ранее президент Франции в интервью журналу The Economist заявил, что Североатлантический альянс "полностью утратил координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.
В Кремле также отреагировали на заявление Макрона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "не Москве решать", поскольку российские власти "не патологоанатомы".