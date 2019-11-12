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РИА Новости

Верке Сердючке стало плохо во время съемок новогоднего шоу

03:31 12.11.2019 (обновлено: 12:33 12.11.2019)
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкВерка Сердючка (Андрей Данилко)
Верка Сердючка (Андрей Данилко)
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. У артиста и продюсера Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, во время съемок новогоднего шоу возникли проблемы со здоровьем, пишет "Украина.ру".
По сведениям издания, украинский исполнитель перед выходом на сцену побледнел, а после каждого номера был вынужден менять костюмы. После съемок Данилко несколько часов не покидал гримерку.
По словам представителя артиста, Данилко перенес блокаду сердца, из-за которой нарушается сердечный ритм.

"Чтобы нормализовать состояние, его полностью обкололи препаратами, после чего знаменитости стало немного лучше", — пишет издание.

Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко). Архивное фото
12 июля 2018, 22:14Культура
Андрей Данилко откажется от образа Верки Сердючки
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УкраинаШоу-бизнесВерка Сердючка (Андрей Данилко)
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