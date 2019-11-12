Верке Сердючке стало плохо во время съемок новогоднего шоу

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. У артиста и продюсера Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, во время съемок новогоднего шоу возникли проблемы со здоровьем, пишет "Украина.ру".
По сведениям издания, украинский исполнитель перед выходом на сцену побледнел, а после каждого номера был вынужден менять костюмы. После съемок Данилко несколько часов не покидал гримерку.
По словам представителя артиста, Данилко перенес блокаду сердца, из-за которой нарушается сердечный ритм.
"Чтобы нормализовать состояние, его полностью обкололи препаратами, после чего знаменитости стало немного лучше", — пишет издание.
12 июля 2018, 22:14КультураАндрей Данилко откажется от образа Верки Сердючки