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РИА Новости

В Госдуме предложили организовать постоянную работу психологов в вузах

03:27 12.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Госдумы РФ
Депутаты на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты на пленарном заседании Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Необходимо организовать в вузах работу специализированных психологов для преподавателей, чтобы предотвращать чрезвычайные ситуации, подобные произошедшему с доцентом СПбГУ, которого обвиняют в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, соответствующее предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову.
"Со своей стороны считаю необходимым обязательное наличие в учебных заведениях отдельного специализированного психолога для преподавателей в целях психологической поддержки и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат пояснил, что на сегодняшний день в Российской Федерации участились случаи насилия со стороны преподавателей по отношению к своим ученикам, а в интернете размещено большое количество видео, на которых запечатлены свидетельства как физического, так и психического насилия учителей над учениками. Причем такая ситуация имеет место не только в среднеобразовательных учреждениях, но и в вузах.
"Ситуация, произошедшая с доцентом из СПбГУ Соколовым О.В., - это лишь подтверждает. Все это говорит о необходимости системной работы, а именно психологической поддержки преподавательского состава в учебных заведениях. Многие преподаватели очень часто жалуются на сложность своей работы и чувство постоянного стресса. Безусловно, преподавательская деятельность является одной из важнейших для нашей страны - от правильности воспитания молодого поколения напрямую зависит ее будущее", - пишет парламентарий.
Доцент СПбГУ Олег Соколов
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Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
По предварительной версии следствия, доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам адвоката, Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.
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Убийство девушки доцентом СПбГУВасилий ВласовОлег СоколовЛДПРГосдума РФСанкт-Петербургский государственный университетРоссияОбщество
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