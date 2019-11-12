В Госдуме предложили организовать постоянную работу психологов в вузах

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Необходимо организовать в вузах работу специализированных психологов для преподавателей, чтобы предотвращать чрезвычайные ситуации, подобные произошедшему с Необходимо организовать в вузах работу специализированных психологов для преподавателей, чтобы предотвращать чрезвычайные ситуации, подобные произошедшему с доцентом СПбГУ , которого обвиняют в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, соответствующее предложение депутат Госдумы Василий Власов ( ЛДПР ) направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову.

"Со своей стороны считаю необходимым обязательное наличие в учебных заведениях отдельного специализированного психолога для преподавателей в целях психологической поддержки и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат пояснил, что на сегодняшний день в Российской Федерации участились случаи насилия со стороны преподавателей по отношению к своим ученикам, а в интернете размещено большое количество видео, на которых запечатлены свидетельства как физического, так и психического насилия учителей над учениками. Причем такая ситуация имеет место не только в среднеобразовательных учреждениях, но и в вузах.

"Ситуация, произошедшая с доцентом из СПбГУ Соколовым О.В., - это лишь подтверждает. Все это говорит о необходимости системной работы, а именно психологической поддержки преподавательского состава в учебных заведениях. Многие преподаватели очень часто жалуются на сложность своей работы и чувство постоянного стресса. Безусловно, преподавательская деятельность является одной из важнейших для нашей страны - от правильности воспитания молодого поколения напрямую зависит ее будущее", - пишет парламентарий.