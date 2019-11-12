Около 30 спутников нового поколения пополнят систему ГЛОНАСС к 2031 году

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Около трех десятков навигационных спутников нового поколения " Около трех десятков навигационных спутников нового поколения " Глонасс-К2 " планируется вывести на орбиту к 2031 году, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сказал РИА Новости, что запуск первого спутника "Глонасс-К2" намечается выполнить в 2020 году на ракете-носителе " Союз-2.1б " с космодрома Плесецк.

В материалах говорится, что в период с 2021 по 2030 годы предполагается вывести на орбиту 28 аппаратов "Глонасс-К2".

Отмечается, что для их запусков планируется использовать 12 ракет "Союз-2.1б" (по одному спутнику на каждой) и восемь ракет "Ангара-А5" (по два аппарата на каждой).

Согласно планам, два спутника выведут в 2021 году, два - в 2023 году, пять - в 2024 году, шесть - в 2025 году, четыре - в 2026 году, один - в 2029 году, восемь - в 2030 году.

Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасса-М", семь и девять - у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасса-М", 10 лет - у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2").