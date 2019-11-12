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РИА Новости

Около 30 спутников нового поколения пополнят систему ГЛОНАСС к 2031 году

03:23 12.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Около трех десятков навигационных спутников нового поколения "Глонасс-К2" планируется вывести на орбиту к 2031 году, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сказал РИА Новости, что запуск первого спутника "Глонасс-К2" намечается выполнить в 2020 году на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.
В материалах говорится, что в период с 2021 по 2030 годы предполагается вывести на орбиту 28 аппаратов "Глонасс-К2".
Отмечается, что для их запусков планируется использовать 12 ракет "Союз-2.1б" (по одному спутнику на каждой) и восемь ракет "Ангара-А5" (по два аппарата на каждой).
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Согласно планам, два спутника выведут в 2021 году, два - в 2023 году, пять - в 2024 году, шесть - в 2025 году, четыре - в 2026 году, один - в 2029 году, восемь - в 2030 году.
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасса-М", семь и девять - у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасса-М", 10 лет - у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2").
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, еще два - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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