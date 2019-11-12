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РИА Новости

Исследование: треть россиян продолжает ходить на работу в случае болезни

03:45 12.11.2019 (обновлено: 11:24 12.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Только пятая часть россиян всегда берет официальные больничные листы на время болезни, треть россиян продолжают ходить на работу, несмотря на болезнь, а 16 процентов просто договаривается с начальством об удаленной работе, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование сервиса основывается на данных трех тысяч респондентов всех округов России, они были собраны в октябре.
"Больше всего сотрудников российских компаний (33 процента) продолжают ходить на работу, несмотря на болезни", — сказано в исследовании.
"Двадцать три процента сообщили, что "не болеют", еще семь процентов выбрали вариант "другое", отметив, что их решение по данному вопросу зависит от самочувствия и объемов работы на ближайшие дни", — говорится в отчете.
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При этом 61 процент россиян сошлись во мнении о том, что в их компаниях руководству необходимо уделять больше внимания здоровью сотрудников. Лишь 27 процентов отметили, что довольны политикой компании в вопросах здоровья, а 11 процентов респондентов затруднились с ответом. Тридцать девять процентов сотрудников российских компаний рассказали, что в их компании проводят бесплатную вакцинацию от гриппа.
В 2018 году "Работа.ру" проводила подобное исследование. Тогда только восемь процентов россиян ответили, что всегда берут "больничные"; 77 процентов заявили, что ходят на работу больными, и лишь у семи процентов россиян была возможность договориться с начальством, чтобы работать из дома.
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Здоровье - ОбществоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сходит человек пару раз на больничный, может и на работу больше не приходить. Вот такая у нас сейчас жизнь. Это не в советские времена, когда руководство заботилось о здоровье своих работников. Сейчас всё из рабочего выжмут.
12 ноября, 08:25
Вячеслав Гаджиев
1100100
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