Исследование: треть россиян продолжает ходить на работу в случае болезни

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Только пятая часть россиян всегда берет официальные больничные листы на время болезни, треть россиян продолжают ходить на работу, несмотря на болезнь, а 16 процентов просто договаривается с начальством об удаленной работе, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование сервиса основывается на данных трех тысяч респондентов всех округов России, они были собраны в октябре.

"Больше всего сотрудников российских компаний (33 процента) продолжают ходить на работу, несмотря на болезни", — сказано в исследовании.

"Двадцать три процента сообщили, что "не болеют", еще семь процентов выбрали вариант "другое", отметив, что их решение по данному вопросу зависит от самочувствия и объемов работы на ближайшие дни", — говорится в отчете.

При этом 61 процент россиян сошлись во мнении о том, что в их компаниях руководству необходимо уделять больше внимания здоровью сотрудников. Лишь 27 процентов отметили, что довольны политикой компании в вопросах здоровья, а 11 процентов респондентов затруднились с ответом. Тридцать девять процентов сотрудников российских компаний рассказали, что в их компании проводят бесплатную вакцинацию от гриппа.