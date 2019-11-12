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РИА Новости

Исследование: россияне не гонятся за скидками при оплате штрафов ГИБДД

03:40 12.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции . Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россиянам в среднем нужно 44 дня на оплату штрафов ГИБДД, несмотря на возможность погасить задолженность со скидкой в течение первых 20 дней, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики проанализировали операции, совершенные активными пользователями мобильного приложения банка за первые три квартала 2019 года и сравнили результаты с аналогичными показателями прошлого года. В выборку для исследования были включены данные о свыше 200 тысячах пользователях мобильного банка.
"В общей сложности с января по сентябрь 2019 года средняя скорость оплаты штрафов ГИБДД составила 44 дня. Быстрее других россиян штрафы ГИБДД оплачивали жители Троицка, которые успевали устранять задолженности в течение 13 дней после получения уведомления. За ними следуют жители Красногорска (15 дней) и Волжского (17 дней)", - сказано в исследовании.
Петербуржцы оплачивают штрафы ГИБДД почти в два раза медленнее москвичей: если жителям столицы на это нужно 19 дней, то проживающим в Петербурге - 46 дней. По данным банка, за первые три квартала текущего года возможностью сэкономить денежные средства и оплатить штрафы ГИБДД с 50% скидкой воспользовались 7,2% автовладельцев – для этого требовалось погасить долг в течение 20 дней с момента вынесения постановления об административном нарушении.
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"Данный показатель значительно снизился по сравнению как с аналогичным периодом 2018 года (-90,08%), так и за все время действия услуги в мобильном приложении, показав минимальное значение. К примеру, за первые шесть месяцев 2019 года возможностью оплатить штрафы ГИБДД со скидкой 50% воспользовались 11,9% автовладельцев", - обратили внимание авторы исследования.
Аналитики подсчитали, что с января по сентябрь 2019 года средняя сумма оплаты штрафа ГИБДД выросла на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 604 рубля. Пик платежей за штрафы ГИБДД традиционно выпал на лето - период, когда многие россияне путешествуют по стране на машине, а также на месяцы открытия и закрытия дачного сезона. Самое большое количество оплаченных штрафов в августе – 16,74%, на втором месте июль – 15,81% за ним в рейтинге следует июнь –13,46%, на сентябрь пришлось 12,55%, замыкает пятерку лидеров май – 11,61%.
"В целом по России за первые три квартала 2019 года доля штрафов до 1 тысячи рублей уменьшалась, а свыше 1000 рублей – увеличивалась, что, в том числе, повиляло на рост среднего чека. Кроме того, появились штрафы на 5 тысяч рублей, которые ранее встречались единично", - обратили внимание аналитики.
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