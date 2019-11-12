В Минфине рассказали о росте цен на натуральные бриллианты

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Стоимость натуральных бриллиантов на мировом рынке в последние годы снижалась – свою роль сыграло и падение спроса, и широкое распространение искусственно выращенных камней – так называемой "синтетики", однако уже скоро ситуация начнет меняться, и природные бриллианты снова будут в цене, заявил в интервью РИА Новости курирующий отрасль Стоимость натуральных бриллиантов на мировом рынке в последние годы снижалась – свою роль сыграло и падение спроса, и широкое распространение искусственно выращенных камней – так называемой "синтетики", однако уже скоро ситуация начнет меняться, и природные бриллианты снова будут в цене, заявил в интервью РИА Новости курирующий отрасль замминистра финансов России Алексей Моисеев.

"Я уверен, цены (на натуральные бриллианты – ред.) будут расти, на это есть разные причины", – сказал он. Первая причина, по его словам - это исчерпание мировых запасов и выбывание большого количества мощностей по производству алмазов. В частности, недавно был закрыт крупнейший в мире австралийский рудник Argyle. Многие другие месторождения, в том числе и в России, тоже находятся на грани исчерпания.

Кроме того, Моисеев напомнил, что в последние годы у бриллиантов не было качественной маркетинговой кампании, без которой этот рынок существовать не может. Он напомнил, что с подачи De Beers в свое время появилась традиция дарить помолвочное кольцо, и появился слоган "Diamonds are a girl`s best friend" (Бриллианты - лучшие друзья девушек).

По его словам, сейчас это возвращается: Всемирный совет производителей алмазов запустил ролики, которые транслируются по телевидению, у них появился новый слоган - "Real is Rare" (Настоящее редко). Не оправдались, по его словам, и опасения, что новое поколение молодых людей - миллениалы - не будут покупать бриллианты. "Как бы не так: миллениалы их активно покупают", - заявил он.

"Угроза "синтетики" для рынка оказалась далеко не такой реальной, как казалось ранее. Почти во всех странах начинают разделять синтетику и натуральные камни" - добавил он. По словам замминистра, искусственно выращенные камни медленно, но верно спускаются в нишу бижутерии.

Одна из причин снижения стоимости алмазов в последние годы была связана с ужесточением стандартов кредитования огранщиков в Индии – мировом лидере огранки. Банки перестали кредитовать заведомо убыточные предприятия, которые теперь вынуждены распродавать запасы и закрываться. "Эти процессы, видимо, продлятся еще какой-то период. Сложно оценить, сколько по времени это займет, но я думаю, что в конечном итоге приведет только к оздоровлению рынка", - добавил Моисеев.