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Новый год—2020
2019-11-12T15:15Z
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РИА Новости

Астрологи рассказали о цветах 2020 года

03:15 12.11.2019 (обновлено: 15:15 12.11.2019)
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© Depositphotos / AlexNosenkoПразднование Нового года
Празднование Нового года
© Depositphotos / AlexNosenko
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Новый год-2020 пройдет под знаком металлической крысы, поэтому новогоднюю ночь рекомендуется встречать в одежде металлических оттенков и в кругу семьи, а также не ограничивать свои кулинарные фантазии, советуют опрошенные РИА Новости астрологи.

Встречают по одежке

"Начнем с того, что предстоящий год пройдет под символом белой или металлической крысы, и, конечно же, лучше встречать Новый год в цветах хозяйки года: это белый, это серый, бежевый, стальные оттенки, серо-голубые, бледно-бежевые, цвет слоновой кости", — рассказала астролог Лилия Любимова.
Астролог Элеонора Гинзбург не рекомендует встречать Новый год в "огненных" цветах — оранжевом, красном, желтом. "Такие кричащие, вызывающие цвета крыса не будет приветствовать. Огонь является врагом металла", — отметила Гинзбург.

Пир на весь мир

Для новогоднего стола в предстоящем году никаких ограничений нет, поэтому смело можно фантазировать над подачей и списком блюд. По словам Гинзбург, на стол следует поставить блюдо со свежими фруктами, овощами и травами, а также приготовить несколько блюд с зерновыми продуктами.
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"Здесь на ваш вкус, так как крыса всеядна, то никаких ограничений нет, как, например, в год Свиньи или Петуха. Пожалуй, в этом году только фантазия хозяйки может ограничить (набор блюд. — Прим. ред.)", — добавила Любимова.
Кроме того, астрологи советуют встречать этот Новый год в кругу семьи и самых близких людей, так как крыса — настоящий домосед. Также рекомендуется поставить на праздничный стол фигурку крысы, а рядом с ней — металлические или деревянные медальоны (амулеты, талисманы) с символами удачи, благополучия и здоровья.
"Символ удачи — это дерево. Соответственно, можно использовать любую деревянную символику и все оттенки зеленого. Для крысы всегда элементом защиты является металл, потому что они так себя чувствуют защищенными. Поэтому можно использовать и любые элементы металла", — отметила Гинзбург.
Любимова добавила, что также рядом с фигуркой крысы можно поставить блюдце с зерном, овсянкой или пророщенными зернами. По ее словам, зерно является символом богатства и благополучия, а пророщенные ростки — символ новой жизни.
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"Можно также сделать блюдечко с деньгами или своими атрибутами счастья и благополучия. Встречать Новый год надо нарядными, за столом, символ не должен стоять где-то в шкафу. Также можно купить игрушку в виде крысы или мышки и повесить ее на праздничную ель", — добавила астролог.

Записки под бой курантов

По словам астрологов, загадывать желания в новогоднюю ночь нужно и полезно.
"Могу сказать, рабочие приметы — это плод коллективного верования, которые в человеческом социуме формировались тысячелетиями. Люди привыкли во что-то верить, и они передают эти знания друг другу. Когда большая масса людей начинает во что-то верить, оно начинает работать", — пояснила Гинзбург.
Любимова также отметила, что в новогоднюю ночь большое количество людей находится в радостном и приподнятом настроении, это придает силы загаданному желанию и приводит к его исполнению. Однако каких-то дополнительных обрядов и способов загадать желание Любимова не дает.
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"Это день радости и счастья. Вполне достаточно ограничиться запиской под бой курантов и хорошим настроением", — заключила она.
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Новый год—2020Новый ГодЭлеонора ГинзбургЛилия ЛюбимоваастрологияРоссияОбщество
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