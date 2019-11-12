Полиция Ла-Паса заявила, что не справляется с усиливающимися беспорядками

Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия. Архивное фото

Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия

БРАЗИЛИА, 12 ноя — РИА Новости. В столице Боливии Ла-Пасе усиливаются беспорядки, в понедельник с протестами на улицы вышли сторонники подавшего в отставку президента В столицеЛа-Пасе усиливаются беспорядки, в понедельник с протестами на улицы вышли сторонники подавшего в отставку президента Эво Моралеса

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как толпа вооруженных людей, скандируя "Теперь — гражданская война!", бежит из столичного пригорода Эль-Альто в Ла-Пас, к ним присоединяются и прохожие.

Pagina 7 со ссылкой на главу полицейского департамента города. По его словам, он не хочет быть ответственным за смерть сотрудников правопорядка. Полиция Ла-Паса, признав, что не справляется с ситуацией на улицах, просит помощи у военных, сообщает газетасо ссылкой на главу полицейского департамента города. По его словам, он не хочет быть ответственным за смерть сотрудников правопорядка.

По данным издания, протестующие фактически полностью разрушили полицейский участок в Эль-Альто.

Из-за действий протестующих был эвакуирован парламент, где в это время проходило заседание с участием второго вице-спикера сената, представителя оппозиции Жанин Аньес, которой должны перейти бразды правления в стране.

Главком вооруженных сил Уильямс Калиман заявил, что армейские подразделения будут участвовать в полицейских мероприятиях против групп мародеров. Такое участие, по его словам, будет пропорциональным. Калиман заверил, что армия никогда не откроет огонь по мирному населению, и вновь призвал население страны к миру.

Отставка Моралеса

После президентских выборов в Боливии начались массовые протесты. ЦИК страны по итогам голосования, состоявшегося 20 октября, объявил о победе Моралеса уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса результаты голосования не признал.

В воскресенье вооруженные силы призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке, вслед за ним свои посты покинули все представители высшего руководства страны.

Аньес заявила о переходе к ней верховной власти и назначении новых президентских выборов.

Ряд стран — Венесуэла, Куба, Мексика — заявили, что в Боливии произошел госпереворот.