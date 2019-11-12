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РИА Новости

Полиция Ла-Паса заявила, что не справляется с усиливающимися беспорядками

03:11 12.11.2019 (обновлено: 04:21 12.11.2019)
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© REUTERS / Ueslei MarcelinoСилы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Ueslei Marcelino
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 12 ноя — РИА Новости. В столице Боливии Ла-Пасе усиливаются беспорядки, в понедельник с протестами на улицы вышли сторонники подавшего в отставку президента Эво Моралеса.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как толпа вооруженных людей, скандируя "Теперь — гражданская война!", бежит из столичного пригорода Эль-Альто в Ла-Пас, к ним присоединяются и прохожие.
Полиция Ла-Паса, признав, что не справляется с ситуацией на улицах, просит помощи у военных, сообщает газета Pagina 7 со ссылкой на главу полицейского департамента города. По его словам, он не хочет быть ответственным за смерть сотрудников правопорядка.
По данным издания, протестующие фактически полностью разрушили полицейский участок в Эль-Альто.
Демонстранты на улице Ла-Паса, Боливия
Вчера, 23:17
Госдеп призвал отстранить причастных к нарушениям от выборов в Боливии
Из-за действий протестующих был эвакуирован парламент, где в это время проходило заседание с участием второго вице-спикера сената, представителя оппозиции Жанин Аньес, которой должны перейти бразды правления в стране.
Главком вооруженных сил Уильямс Калиман заявил, что армейские подразделения будут участвовать в полицейских мероприятиях против групп мародеров. Такое участие, по его словам, будет пропорциональным. Калиман заверил, что армия никогда не откроет огонь по мирному населению, и вновь призвал население страны к миру.
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Отставка Моралеса

После президентских выборов в Боливии начались массовые протесты. ЦИК страны по итогам голосования, состоявшегося 20 октября, объявил о победе Моралеса уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса результаты голосования не признал.
В воскресенье вооруженные силы призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке, вслед за ним свои посты покинули все представители высшего руководства страны.
Аньес заявила о переходе к ней верховной власти и назначении новых президентских выборов.
Ряд стран — Венесуэла, Куба, Мексика — заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
Мексика согласилась предоставить боливийскому экс-президенту политическое убежище. Власти Перу, в свою очередь, разрешили пролет и дозаправку самолета мексиканского правительства, который летит за Моралесом в Боливию.
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Смена власти в БоливииЭво МоралесЛа-Пас (город)БоливияВ мире
Популярные комментарии
Типичная цветная революция. Кучка так называемых оппозиционеров- приверженцев демократии решила не согласиться с выбором народа. Явно без подначки основателей мировой демократии все и началось. Если народ имеет там я...а то защитит своего президента. Если нет, то здравствуй, Незалежная)))
12 ноября, 04:02
InGood FitRu
1900000
С "печеньками" и со словами, это народ все сделал...
12 ноября, 03:36
Kidd Nord
1100000
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