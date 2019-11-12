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РИА Новости

Исследование показало, что выдача ипотеки сократилась в 90% регионов

03:31 12.11.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаДенежные купюры
Денежные купюры
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Выдача новых ипотечных кредитов за первые три квартала текущего года упала более чем на 13%, до 350 тысяч ссуд, при этом снижение количества новых ипотек зафиксировано в 90% российских регионов, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"За девять месяцев 2019 года было выдано 350 тысяч ипотечных кредитов, тогда как за аналогичный период прошлого года – 405 тысяч единиц... Подобная ситуация отмечается впервые после кризиса 2014-2015 годов, когда банки были вынуждены сократить объемы кредитования", - указывают аналитики.
При этом сокращение числа выдаваемых ипотечных ссуд наблюдается в 90% всех регионов страны, отмечается в исследовании, а нарастить темпы роста выдач за этот период смогли всего семь российских регионов. Среди лидеров по темпам роста находятся Крым (+84%), Московская область (+38%), Севастополь (+35%) и Дагестан (+16,5%), впрочем, для большинства этих регионов высокий рост числа выдач ипотечных кредитов связан с низкой базой предыдущих месяцев, поясняют эксперты.
Рейтинг топ-10 регионов по числу выданных ипотечных кредитов также претерпел изменения, подчеркивают аналитики. Так, в Московской области за январь-сентябрь было выдано 13,8 тысячи кредитов, что позволило региону переместиться на четвёртую позицию с 11-й строки годом ранее. Два региона опустились в рейтинге: Башкортостан с четвёртого на восьмое место, а Красноярский край - с восьмой на 10-ю позицию. При этом из первой десятки выбыла Челябинская область, занявшая 11-е место.
Денежные купюры
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Лидером же по количеству новых ипотечных ссуд по-прежнему остается Москва. Однако и здесь выдача ипотеки за период снизилась - до 52,7 тысячи кредитов с 53,1 тысячи годом ранее.
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РоссияНовости - НедвижимостьМоскваМосковская областьЧелябинская областьЭкономика
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