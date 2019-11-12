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РИА Новости

В Боливии задержали 33 сотрудника региональных избирательных комиссий

03:03 12.11.2019
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© РИА Новости / Олег ВязьмитиновВыборы в Боливии
Выборы в Боливии
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Выборы в Боливии. Архивное фото
МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор Боливии Хуан Ланчипа сообщил в понедельник, что к настоящему моменту в рамках расследования нарушений на выборах 20 октября, описанных в докладе Организации американских государств, задержаны 33 сотрудника региональных избиркомов, следственные действия продолжаются.
"В нескольких округах были задержаны практически все члены региональных судов, а также три судьи Высшего избирательного суда, предпринимаются усилия, чтобы найти всех сотрудников на всех уровнях и предать их правосудию", - заявил Ланчипа журналистам, слова чиновника приводит Correo del Sur.
По словам прокурора, следователи сталкиваются с трудностями при сборе информации, поскольку ряд учреждений был временным и уже какое-то время как прекратил работу.
Моралесом в воскресенье подал в отставку на фоне протестов в стране и после доклада Организации американских государств, выявившей нарушения при подсчёте голосов на выборах президента 20 октября.
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Однако его уход с поста пока не остановил беспорядков в стране. В воскресенье вечером были ограблены и даже подожжены многие дома, офисы и предприятия.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
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