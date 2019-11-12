Перу пропустит самолет, который заберет Моралеса

БРАЗИЛИА, 12 ноя - РИА Новости. Перу открыло воздушное пространство для мексиканского самолёта, который должен забрать экс-президента Боливии Эво Моралеса, сообщил избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.
"Спасибо президенту Перу Мартину Вискарре, что он открыл воздушное пространство Перу, чтобы самолёт из Мехико прибыл за Моралесом... Надеюсь, это произойдет скоро", - сказал он. Его заявление транслировалось в Twitter.
Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста Моралеса предоставила ему политическое убежище.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.