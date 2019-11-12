Перу пропустит самолет, который заберет Моралеса

"Спасибо президенту Перу Мартину Вискарре, что он открыл воздушное пространство Перу, чтобы самолёт из Мехико прибыл за Моралесом... Надеюсь, это произойдет скоро", - сказал он. Его заявление транслировалось в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста Моралеса предоставила ему политическое убежище.