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РИА Новости

СМИ сообщили, что Трамп может отложить пошлины на автомобили из ЕС

01:42 12.11.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отменить или отложить на шесть месяцев введение ввозных пошлин на европейские автомобили из ЕС, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на министра торговли Соединенных Штатов Уилбура Росса сообщило, что США могут отказаться или отложить введение ввозных пошлин на европейские автомобили в ходе переговоров с ЕС.
По словам источника, ожидается, что Трамп объявит о своем решении на этой неделе.
Соединенные Штаты и Евросоюз в настоящий момент ведут непростые переговоры по торговле. Так, в начале октября арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на общую сумму 7,5 миллиарда долларов в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил в этой связи о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда и 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, импортируемую из ЕС. Это решение вступило в силу 18 октября.
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Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил в июне, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза, однако позднее принял решение отложить введение пошлин на машины и детали к ним на полгода. Он также поручил министру торговли страны Уилбуру Россу начать расследование и выяснить, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом.
Вступление в силу пошлин на автомобильную продукцию из ЕС ожидалось позднее в ноябре, уточняет агентство Блумберг.
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Дональд ТрампВсемирная торговая организацияЕвросоюзМоскваСШАВ мире
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