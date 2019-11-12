В Грузии россияне чаще других иностранцев получали вид на жительство

ТБИЛИСИ, 12 ноя - РИА Новости. Граждане России заняли первое место среди иностранцев, получивших в Граждане России заняли первое место среди иностранцев, получивших в Грузии с 2015 по 2018 год больше всего свидетельств о постоянном виде на жительство, указано в миграционном профиле Грузии 2019 года, который опубликован на сайте правительственной комиссией по миграции.

В данных сказано, что свидетельство о постоянном виде на жительство, по данным с 2015 по 2018 годы, получили 20,8 тысячи иностранцев, среди которых почти 9 тысяч (44%) - граждане России.

Второе место с 16% - у Азербайджана, документ был выдан более 3 тысячам гражданам этой страны. На третьем и четвертом местах - Армения (более 2,2 тысячи граждан) и Украина (1,7 тысячи).

При этом за отмеченный период было выдано более 31 тысячи временных свидетельств о виде на жительство. Больше всего данный документ получили иранцы (более 7 тысяч человек), затем идут граждане Индии (более 5 тысяч), на третьем месте - граждане России (более 4 тысяч).